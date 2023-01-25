«Тимошенко проиграл борьбу». Несмотря на войну в Офисе президента, продолжаются аппаратные игры и «перетягивание властного одеяла» — интервью 25 января, 10:37 Эксклюзив NV Кирилл Тимошенко (Фото:via Facebook)

Петр Бурковский, исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, рассказал в интервью Radio NV, как напряженность между разными руководителями Офиса президента превратилась во властные игры за получение полномочий.

— Что касается Кирилла Тимошенко. Как вы считаете с чем могло быть связано столь быстрое решение по нему и почему именно сейчас?

— Первое, что приходит в голову — это шлейф медиаскандалов, который длился несколько месяцев. Мы помним резонансную публикацию на Украинской правде, на Радио Свобода Схемы, где они осветили сомнительную закупку и сомнительные услуги, закупленные по ремонту дорог в Днепропетровской области. И там упоминался Кирилл Тимошенко, как человек, который может быть причастен. То есть там не было четких, абсолютно неопровержимых доказательств, но высказывалось подозрение, что он мог способствовать этому огромному контракту на этот ремонт дорог.

Видео дня

И журналисты показывали другие показания и приводили другие факты, говорящие о том, что деньги могут быть разворованы. Там непрозрачная схема того, как выделялись эти средства и как они распределяются. Был еще ряд других публикаций о личном имуществе Тимошенко. Наверное, скапливался какой-то негатив. Это, во-первых. А во-вторых, в это не хотелось бы верить, потому что все-таки мы воюем, что существует в Офисе президента напряженность между разными его руководителями. К сожалению, даже во время военного положения аппаратные игры не останавливаются, они продолжаются, продолжается борьба за власть.

Хотя этого не должно быть. Каждый должен заниматься своими вещами, а не пытаться, как говорится, перетянуть одеяло на себя или забрать себе больше власти в стране. Не понятно вообще, как можно делить власть в борющейся за свое выживание стране. Но вторая версия — это, возможно, борьба внутри Офиса президента, и Кирилл Тимошенко в ней проиграл.

— Относительно этой возможной кулуарной борьбы. На самом деле журналисты, следившие за происходящим в Офисе президента, указывали на противостояние некоторые между главой Офиса Андреем Ермаком и его заместителем Кириллом Тимошенко. А как вы считаете, означает ли это, что Андрей Ермак сейчас получит определенную монополию на действия в Офисе?

— Да. Две вещи. Первая — мы должны помнить, что Офис президента не является конституционным органом, конституционным органом является президент Украины. У президента Украины достаточно конституционных рычагов для управления страной, особенно в военное время, во время войны. Однако, по сути, Офис президента играет очень важную роль. И если посмотреть отстраненно, если представить, что у нас в стране нет войны, то это все выглядит как обычная украинская политика, когда в команде любого приходящего к власти президента возникают противоречия. Кто-то из команды уходит, а кто-то наращивает свое влияние.