АП: Порошенко сдаст анализы экспертам VADA Сегодня, 11:43 1125 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Порошенко пойдет сегодня на Олимпийский и сдаст анализы представителям VADA REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

Об этом сказали Интерфакс-Украина в Администрации президента.



"Порошенко пойдет на Олимпийский в обозначенное Владимиром Кличко время", - отметили в АП.

Ранее боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.

В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA.



