АП: Порошенко сдаст анализы экспертам VADA
Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.
Об этом сказали Интерфакс-Украина
в Администрации президента.
"Порошенко пойдет на Олимпийский в обозначенное Владимиром Кличко время", - отметили в АП.
Ранее боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.
В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA.