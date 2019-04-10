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АП: Порошенко сдаст анализы экспертам VADA

Сегодня, 11:43
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АП: Порошенко сдаст анализы экспертам VADA - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Порошенко пойдет сегодня на Олимпийский и сдаст анализы представителям VADA

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

Об этом сказали Интерфакс-Украина в Администрации президента.

"Порошенко пойдет на Олимпийский в обозначенное Владимиром Кличко время", - отметили в АП.

Ранее боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.

В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA.


Теги:   НСК Олимпийский Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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