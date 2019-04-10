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Эксперты VADA прибыли в Киев: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти на Олимпийский и сдать анализы

Сегодня, 10:48
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Эксперты VADA прибыли в Киев: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти на Олимпийский и сдать анализы - фото

Klitschko/Facebook

Владимир Кличко призвал Порошенко и Зеленского сдать анализы экспертам VADA

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.

В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК Олимпийский между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он.

Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пересдать анализы и "не обманывать народ".

Зеленский и Порошенко сдавали анализы 5 апреля.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб. 


Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко НСК Олимпийский Владимир Кличко

Спецтема   Выборы президента Украины

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