Эксперты VADA прибыли в Киев: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти на Олимпийский и сдать анализы Сегодня, 10:48 2599 Цей матеріал також доступний українською Klitschko/Facebook Владимир Кличко призвал Порошенко и Зеленского сдать анализы экспертам VADA Klitschko/Facebook

Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.

В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA, сообщает Интерфакс-Украина.



"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК Олимпийский между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он.

Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пересдать анализы и "не обманывать народ".

Зеленский и Порошенко сдавали анализы 5 апреля.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.



