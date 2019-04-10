Эксперты VADA прибыли в Киев: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти на Олимпийский и сдать анализы
Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.
В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира
Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов
экспертам VADA, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК Олимпийский между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он.
Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пересдать анализы и "не обманывать народ".
Зеленский и Порошенко сдавали анализы 5 апреля.
Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.