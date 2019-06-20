Враги оценили работу: Антон Геращенко решил не участвовать в выборах в Раду Сегодня, 18:44 Цей матеріал також доступний українською НВ Антон Геращенко НВ

Народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду следующего созыва.

Об этом он написал в Facebook.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде», — написал Геращенко.

По словам политика, «не все задуманное удалось реализовать», но «враги Украины оценили» его работу и «вклад в дело обеспечения безопасности Украины».

«Были в моей работе и ошибки. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает», — добавил нардеп.

Однако Геращенко подчеркнул, что не уходит из украинской политики.



«Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра „Украинский институт будущего“, одним из учредителей которого я являюсь. Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша.», — пояснил он.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.