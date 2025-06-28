Экс-заместителя мэра Харькова и еще четырех человек подозревают в хищении 5,4 млн грн, выделенных на фортификации

Строительство фортификаций (Фото: Скриншот видео / bihus.info)

Бывшего заместителя мэра Харькова и еще четырех человек подозревают в присвоении более 5 миллионов гривен, предназначенных на строительство фортификаций.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, подозрения объявили пяти лицам — бывшему чиновнику городского совета, двум руководителям коммерческих структур и двум физическим лицам-предпринимателям.

Прокуратура не указывает имя чиновника, однако источники РБК-Украина отметили, что речь идет об Андрее Руденко, бывшем депутате Харьковского городского совета от политической партии Блок Кернеса — Успешный Харьков.

По словам следствия, организатор — экс-заместитель мэра — совместно с директором предприятия-подрядчика привлекли к схеме фирму-прокладку и двух ФЛП. Те, в свою очередь, закупали материалы для укреплений по завышенным ценам — более чем на 30% от рыночной стоимости.

По предварительным оценкам прокуратуры, действия подозреваемых нанесли государству ущерб на сумму 5,4 миллиона гривен. Следователи изучают другие возможные эпизоды деятельности этой группы.

Руденко инкриминируют создание преступной организации, хищение и фальсификацию документов. Другие фигуранты подозреваются в участии в преступной группе, присвоении средств и служебном подлоге.

Всех пятерых задержали и готовятся меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Редактор: Роксолана Остапчук

