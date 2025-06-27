В Украине начали по-новому строить фортификации из-за изменения тактики РФ — Умеров

27 июня, 13:06
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих участках (Фото: Минобороны Украины/Facebook)



Украина изменила подход к фортификациям на фронте из-за новой тактики страны-агрессора России.

Об этом министр обороны Рустем Умеров рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина.

«Фортификация — это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего», — подчеркнул он.

Умеров уточнил, что ранее фортификации строили по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений 2−5 км.

Однако, по его словам, тактика российских оккупантов изменилась. Теперь захватчики не действуют классическими батальонами и ротами, в основном применяя во время штурмов небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

Министр отметил, что в ответ на изменение тактики наступательных действий РФ была введена новая модель: пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов соединений 60−70 метров и обязательным антидроновим накрытием. Их труднее обнаружить, и они эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и огневого поражения, в том числе и в отношении FPV-дронов.

Он отметил, что фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях. В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих участках.

Умеров добавил, что в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач.

Он также сказал, что по состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

11 июня военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV, что фортификации, которые строили по состоянию на 2023 год больше неактуальны, потому что методы ведения войны изменились.

Аналитический портал DeepState 17 июня сообщил, что фортификации на Сумщине расположены примерно в 20−25 км от госграницы, но они вызывают «много вопросов».

18 июня Верховная Рада вызвала с докладами министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра обороны Рустема Умерова. Главу Минобороны вызвали из-за проблем с фортификациями в прифронтовых регионах Украины.

Однако министры не пришли в Совет с докладами 19 июня.

