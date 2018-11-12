Климкин выступил за необходимость реформы ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за необходимость реформы Организации Объединенных Наций несмотря на сопротивление к реформированию в самой организации.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter.
"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы, не основание отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдения правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна - ее следует чинить, а если кто-то против - менять механиков", - написал Климкин.
По мнению А.Меркель, то, что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы, не основание отказываться от ООН.Пидтримую на 100%! ООН нужны соблюдения правил и фундаментальная реформа, тоже заблокована.Якщо машина неисправна-ее следует чинить, а если кто-то против-менять механиков- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 ноября 2018 г.
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