12 ноября 2018, понедельник

Климкин выступил за необходимость реформы ООН

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Павел Климкин считает, что ООН нужны соблюдения правил и фундаментальная реформа

Павел Климкин считает, что ООН нужны соблюдения правил и фундаментальная реформа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за необходимость реформы Организации Объединенных Наций несмотря на сопротивление к реформированию в самой организации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter.

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение СБ ООН о применении силы часто заблокированы, не основание отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдения правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна - ее следует чинить, а если кто-то против - менять механиков", - написал Климкин.

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