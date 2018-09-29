Глава МИД Германии призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу, 28 сентября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас настоятельно призвал к усилению ООН и реформе важнейших структур этой всемирной организации, передает DW.
По его словам, "Совбез ООН почти не менялся с 1945 года, хотя мировое население за это время увеличилось в три, а количество членов ООН - почти в четыре раза".
"Мы должны перестать топтаться на месте и, наконец, начать настоящие переговоры о реформе, как того уже давно желает подавляющее большинство стран-членов", - сказал он.
В своей речи Маас выступил за миропорядок, основывающийся на сотрудничестве в рамках международных организаций и договоренностей.
"Мы верим в Организацию Объединенных Наций, поскольку трансграничное сотрудничество изменило к лучшему и нашу собственную судьбу", - отметил он.
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