Кипяченая кровь, кадриль в пышных платьях и бараньи рога. Как прошел “вампирский” бал в Киеве – репортаж

Репортер NV.ua Александра Горчинская побывала на вампирском балу. Он состоялся недавно в столичном музее Шоколадный домик.

Вечерний Киев стремительно тонет в ранних зимних сумерках. Я сворачиваю на Шелковичную, одну из самых уютных улиц столичного Печерска. Вокруг почти никого, замечаю лишь двух женщин, которые с интересом заглядывают в окна Шоколадного домика, в прошлом известного как особняк Могилевцева. Свет горит ярко, и два окна на первом этаже не занавешены, поэтому отлично видно, что там происходит: гости в черных мантиях, фраках и нарядных вечерних платьях пьют красное вино из красивых бокалов. Дамы кокетливо прикрывают лица веером.

- Простите, вы заходите? - спрашиваю у молодого мужчины, который замер перед массивной входной дверью и вглядывается внутрь здания через стекло.

- Ой, нет, я просто смотрел, - отвечает он и поспешно уходит прочь.

Гостья бала позирует с черепом в фотозоне. Авто: Pit Stahov

Сегодня я пришла на бал Gala Vampiria - ивент для любителей бальных танцев, пышных платьев, придворных сплетен и мистического антуража. Дресс-код не привязан ни к одной из исторических эпох, главное - не выбиваться из обозначенной темы - вампирской. Поэтому когда вхожу внутрь, вижу гостей как в классических бальных нарядах вроде черных фраков и белых рубашек с высокими воротами, шуршащих платьев в пол в оборках и рюшах, так и людей, одетых в более современные наряды - например, черные коктейльные короткие платья.

Здание как нельзя лучше подходит под это мероприятие. Шоколадному домику - 117 лет. Это памятник истории и архитектуры, который был возведен в 1901 году. Такое название получил из-за внешнего вида: фасад здания выложен крупной плиткой глубокого коричневого цвета, так, словно домик и вправду сделан из шоколада.

- Я уже не впервые на таком мероприятии, мне очень нравится, - в гардеробе парень расхваливает ивент своей спутнице. Рядом фотограф просит троицу женщин, гостей бала, попозировать на камеру.

- Подождите, так будет пострашнее, я же вампир

- Подождите, так будет пострашнее, я же вампир, - смеется девушка, становится вполоборота и бросает в сторону фотографа загадочный взгляд из-за высокого красного воротника на своем вампирском плаще-накидке.

Каждому гостю выдают программу вечера. Здесь и мини-представление, светодиодное шоу, и показ украшений корон… Но самое главное, конечно же - танцы: вальс, танго, кадриль, в общем, множество вариантов для любителей таких развлечений.

Один из залов на первом этаже переоборудовали под буфет. Именно эту комнату отлично в окно видно с улицы. Здесь продают десерты, закуски, салаты и напитки. Конечно же, все блюда на этот вечер назвали в тему бала. В меню есть позиции “Кипяченая кровь”, “Кровавый рассвет” и мини-торт в виде гроба.

По белой мраморной лестнице поднимаюсь на второй этаж, туда, где происходит вся основная программа этого вечера. Для гостей бала открыты несколько залов Шоколадного домика.

Гости бала за игрой в карты. Фото: Pit Stahov

В Белом зале - в стиле французского барокко - идет бальная программа. Некогда этот зал использовался для официальных приемов, балов и музыкальных вечеров, так что и сегодня применяется по прямому назначению.

На одной из стен - огромное венецианское зеркало, окруженное рамкой из лепнины. Здесь и голуби, и чаши, и купидоны. Под потолком - громадная люстра в несколько ярусов, в углу комнаты - рояль. В зале собираются танцоры, разбиваются по парам. Мужчина в сером сюртуке “командует парадом”: комментирует порядок танцев, объявляет, что будет следующим, подсказывает, какое па должно быть сейчас.

- А теперь - нетрадиционный вальс, дамы приглашают мужчин, - говорит он. Дамы приступают к делу и разбиваются по парам, некоторые приглашают в свои пары не парней, а других дам. Звучит музыка, все начинают кружиться в танце.

Преимущественно гости одеты в чёрное, красное и белое: дамы в длинных юбках или платьях, мужчины в костюмах и рубашках с высоко поднятыми воротниками. Некоторые в кружевных масках на лицах, с веерами и клатчами под мышкой.

А теперь зажигаем свечи и вальс

Следом в Белом зале показывают восточный танец: танцовщица в красном костюме из блестящих пайеток танцует под хит певицы Kovacs - My Love. Вслед за этим “капитанская шхуна причаливает к берегам Шоколадного домика”, и перед зрителями предстают вампиры-пираты, которые также демонстрируют собственный танец, выплясывая парами.

Составлением танцевальной программы и сопровождением вечера занялись профессиональные танцоры - преподаватели из Vintage Dance Community. Вне бала, так сказать, в повседневной, не вампирской жизни они ведут постоянные мастер-классы по вальсу, танго, специализируются как на ранних эпохах вроде танцев XVII, ХIX века, так и на танцах начала XX века. Периодически проводят собственные мероприятия, где основная часть программы - именно исторические танцы.

- А теперь зажигаем свечи и вальс, - говорит ведущий танцев.

На стенах зажигают светильники, имитирующие свечи, включают красную подсветку, которая рассеивается по белым стенам зала.

Тем временем, в Красном зале восседает таинственная графиня Л., которая радушно приглашает всех желающих сыграть партию в карты или шахматы. Стены выкрашены темно-красной краской, однако видно, что кое-где остались подтеки, до идеального ремонта - далеко. Окна скрыты в арках цвета слоновой кости и полностью завешены плотными шторами из такой же красной ткани. В углу зала - танцевальный шест.

Пары кружатся в танце в белом зале Шоколадного домика. Фото: Pit Stahov

В зал выходит хозяйка бала - Мона Девиль. У нее красные волосы и такого же цвета брови, на спине - большая татуировка. Девушка одета в длинное черное платье, голые плечи прикрыты полупрозрачной черной накидкой.

- Уважаемые гости, приглашаем всех в Красный зал, где для вас будут танцевать наши гостьи из Freak Circus Corporation, - зазывает всех девушка. Начинается выступление: две танцовщицы в черных боди взбираются на пилон и показывают зрителям разнообразные трюки. Хозяйка наблюдает за всем со стороны.

По сегодняшней легенде, она, Мона, и ее супруг, Магнус Девиль, хозяева этого здания, которые принимают у себя почетных гостей из вампирского сообщества - по ее подсчетам, пришло порядка 130 гостей. В миру Мону Девиль зовут Анастасия Ефименко, она - организатор этого бала. Организацией ивентов занимается уже более десяти лет. Говорит, что стандартные мероприятия не любит: в основном, делает стимпанк-фестивали, андеграундные вечеринки и многое другое. На все это находится своя аудитория - любители ярких костюмов, ролевых игр и представители разных субкультур. Идея организовать вампирский бал впервые пришла в голову Анастасие в 2014 году под влиянием европейских и американских тенденций. Совместно с коллегами, которые специализируются на бальной и танцевальной тематике, решили, что было бы интересно сделать в Украине такой ивент.

На балу посетители предпочли черные и красные цвета в нарядах. Фото: Анна Сафронова

Тогда, в 2014-м, первый вампирский бал прошел на территории крепости Косой капонир в Киеве. После этого был год перерыва, а в 2016-м бал состоялся на базе Мистецького центру “Дія”, который сейчас уже не функционирует, в киностудии имени Довженко. Мероприятие хотят сделать ежегодным, если позволят обстоятельства. В частности, если для этого найдется соответствующее помещение.

- В этом году Шоколадный домик впустил нас в свои прекрасные интерьеры, посмотрим, что будет дальше. К сожалению, у нас сохранилось не так много старинных зданий, особняков, в которые еще и пустили бы гостей, и где люди могли бы чувствовать себя комфортно, - рассказывает хозяйка бала. По ее словам, в Европе или Америке на исторические балы ходят, в основном, люди разного возраста, у нас же - преимущественно молодежь.

Из развлечений на мероприятии были карты, танцы и живое общение - все как на настоящих балах. Фото: Pit Stahov

Вампирскую тематику организаторы выбрали из-за эстетики и атмосферы. Есть много книг, фильмов, мифов и легенд о вампирах, из которых и гости, и организаторы могут черпать идеи для программы вечера, образов и костюмов.

- Подумалось, что эта тема будет интересна аудитории, особенно молодежи, - говорит Анастасия. - Людям нравится красиво одеться, выглядеть необычно, позволить себе сбежать от суровой реальности вот в такую историю.

На подобные ивенты, по словам хозяйки бала, приходят, как правило, те, кто посещал организованные ею мероприятия раньше. Но, кроме этого, заходит немало новых людей - они попадают через анонсы в соцсетях и на сайтах с афишами киевских мероприятий.

Я перемещаюсь в следующий зал - Мавританский. Он совсем небольшой. В углу - старинная деревянная мебель. Сегодня тут разместили фотозону, и все желающие могут сделать несколько кадров у стола, на котором, судя по виду, разложены атрибуты какой-то средневековой колдуньи: рога барана, череп, резная деревянная шкатулка, свечи в винтажных подсвечниках…

- Еще с черепом хочу, - заявляет девушка в пышном белом платье, садится на стул и принимается позировать. Ее спутник берет подсвечник и присаживается рядом со своей дамой. Тут же случайно роняет его на пол. Ему повезло, что свечи - не настоящие.

Я спускаюсь вниз. В буфете - гам, все общаются между собой. За происходящим, стоя у стены, с интересом наблюдает женщина в теплом свитере и джинсах - работница Шоколадного домика. Это те, кто следит за порядком в каждом зале. Они словно вырывают тебя из этой вампирской реальности - невозможно целиком погрузиться в атмосферу, когда смотрительница музея вдруг просит не облокачиваться на экспонат, а на доске у входа висит распечатанная афиша мероприятий в Шоколадном домике на ближайшие пару недель. Впрочем, некоторые смотрительницы все же были в тематических нарядах.

Поздно вечером покидаю Шоколадный домик под звуки вальса: пока наверху пары кружатся в танце, внизу продолжают прибывать новые и новые "вампиры".