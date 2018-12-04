"Катя постоянно говорила, что за нами всеми следят". Коллега Екатерины Гандзюк - о том, как прошел месяц после смерти активистки

Как продвигается расследование и правда ли, что работники Херсонского горсовета опасаются за свою жизнь, рассказывает подруга и коллега убитой активистки Инна Зеленая

Месяц назад, 4 ноября, от осложнений, вызванных ожогами, в больнице скончалась советница Херсонского городского головы Екатерина Гандзюк. На нее совершили нападение 31 июля этого года: неизвестный облил Гандзюк кислотой, когда и утром вышла из дома и собиралась на работу.

Гандзюк получила ожоги более 30% тела, длительное время провела в больнице и даже записала оттуда видеообращение. Однако не выжила.

Сразу после нападения коллеги и друзья Гандзюк, общественные активисты, журналисты и неравнодушные украинцы создали инициативу Кто заказал Катю Гандзюк, чтобы таким образом напоминать правоохранителям о том, что виновные до сих пор не наказаны. Однако даже сейчас, спустя месяц после смерти девушки, полиция до сих пор не назвала имена настоящих заказчиков и мотивы нападения.

30 ноября в Херсоне завершилось выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу Гандзюк, которое продолжалось два дня. Тогда же народный депутат Мустафа Найем в своем телеграмм-канале написал: сразу два человека во время этого заседания на камеру сообщили, что опасаются за свою жизнь. Это мэр Херсона Владимир Николаенко, а также коллега и подруга Гандзюк, заведующая сектором по работе со СМИ Херсонского горсовета Инна Зеленая.

В интервью НВ Зеленая рассказывает, почему и чего именно она боится, и действительно ли правоохранители затягивают расследование убийства Гандзюк.

О ситуации в регионе

За последний год произошло много нападений на активистов.

Я смотрю, наши оппоненты вступили в борьбу и пытаются облить грязью со всех сторон как имя Кати уже после смерти, так и всех ее соратников.

Мэр Херсона также переживает потерю Кати, ведь она была его близким другом. Да, я знаю о заявлениях, якобы он опасается за свою жизнь. Возможно, это связано именно с версией о том, что Катю ликвидировали как сильного политического конкурента. Тогда логично, что захотят расправиться и с другими членами команды мэра или даже с ним самим.

Инна Зеленая и Екатерина Гандзюк. Фото из архива Инны Зеленой

Катя постоянно говорила, что за нами всеми следят, ведь мы всегда были оппонентами областной власти, и всех, кто пытался здесь расшатать ситуацию.

От информационных ресурсов, подконтрольных Херсонскому облсовету, были такие упреки в мой адрес и в адрес [избитого в июне этого года двумя неизвестными херсонского журналиста Сергея] Никитенко, что, мол, мы оклеветали областную власть.

Да, я опасаюсь за себя, но не до такой степени, чтобы прекратить искать заказчиков убийства Кати. Да, действительно, становится несколько страшно озвучивать публично некоторые моменты.

Юрист [председателя Херсонской обладминистрации Владислава] Мангера Дмитрий Ильченко при любой возможности пытается облить грязью имя Екатерины. [Депутат Херсонского горсовета от партии УКРОП] Виталий Богданов говорит, что знал Катю тысячу лет и что он - ее близкий друг, хотя на самом деле это не так.

О том, из-за чего могли убить Гандзюк

Мне сложно рассуждать, кто за этим всем стоит, ведь я не полицейский. Весь мир наблюдает за делом Екатерины: ее случай - жестокий, я бы даже сказала, средневековый способ решения проблем или дискуссий.

Есть несколько личных версий. Возможно, это была политическая расправа и таким образом просто убрали политического оппонента. Возможно, месть правоохранителей Херсона, с которыми Катя активно боролась и на любые их предложения о каких-либо откатах или на попытки вовлечь ее в коррупционные схемы отвечала твердое "Нет". Это также может быть месть каких-нибудь пророссийских сил, ведь Катя неоднократно напрочь прекращала различные провокации, возникающие в Херсоне. Вы знаете, что этот город - пограничная зона [имеется в виду граница с временно оккупированным Крымом], очень сложная территория относительно настроений населения.

О коммуникации с правоохранительными органами

В первые дни после нападения на Екатерину меня и на допрос в полицию не вызывали, и не опрашивали. Уже едучи к ним, сама и позвонила, что буду через полчаса, а мне ответили, что приезжать не нужно. Я была ближайшей коллегой Кати и лучшей подругой. Все это знали, ведь Херсон - маленький город.

Мы требовали изымать видео с камер в подъездах, супермаркетах рядом с местом нападения на Екатерину. Мы же собирали самые возможные доказательства, как говорится, на свалках. Такое поведение правоохранителей приводит к мысли, что все это был саботаж.

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna

3 августа задержали [подозреваемого в нападении Николая] Новикова, 6 августа я пришла на суд, увидела его и мне сразу стало понятно, что задержанный не совершал преступления. По нему даже визуально было видно. Сначала я думала, что мне показалось. Кроме того, на суде Новиков спросил: "Кто такой Гандзюк?".

Именно под давлением общественности правоохранители впоследствии нашли реальных исполнителей. [17 августа 2018 задержали Владимира Васяновича и Сергея Торбина, которые, по версии следствия, являются соучастниками организации покушения].

О дальнейших действиях

Коллеги Екатерины из Украинской школы политических студий [выпускницей которой Гандзюк была в 2015 году] посетили Всемирный форум за демократию [в Страсбурге 21 ноября этого года], об этом событии упоминали многие иностранные СМИ. В больницу к Кате, когда она еще была жива, приходил посол Канады в Украине Роман Ващук. Общественные активисты были на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мы пытаемся и стараемся достучаться ко всем, во все двери.

Наша задача - не обвинять правоохранителей в том, что они не выполняют свою работу, и не выставить их плохими. Мы хотим одного: качественного расследования. Нам нужно, чтобы они просто нашли заказчика, и тогда мы все скажем им "спасибо" за хорошую работу.

Но пока мы видим, как это все происходит.

Очень хочется надеяться, что правоохранители не саботируют дело, а им просто необходимо больше времени, чтобы все проверить и выдать результат.