Благотворительность с Надеждой Шаломовой

Глава Фонда Бориса Ложкина рассказывает о своих принципах безвозмездной помощи

27 ноября в Украине пройдет акция #ЩедрийВівторок — часть глобального благотворительного движения #GivingTuesday, которое охватывает 150 стран мира, НВ публикует серию материалов, посвященных отечественным филантропам

1. Почему вы занимаетесь благотворительностью?

— Уверена, рано или поздно потребность не только брать что‑то от мира, но и отдавать взамен возникает у любого человека. Каждый находит собственный способ делиться. И необязательно деньгами. Например, уже четыре года Фонд Бориса Ложкина проводит благотворительный аукцион. Для него художники делятся своим талантом, меценаты — деньгами, а команда — временем. Любая помощь важна.

2. В каких случаях вы обязательно оказываете помощь?

— Мы сконцентрировали свои усилия на помощи детским медучреждениям. Это Центр детской кардиологии и хирургии под руководством известнейшего хирурга Ильи Емца, Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, фонд Таблеточки. Пять лет назад, когда идея фонда только зарождалась, я уже понимала, что нашим основным направлением станет именно спасение детских жизней.

3. В каких случаях вы отказываете?

— Например, когда обращаются не по адресу. Иногда люди приходят в благотворительный фонд и просят деньги на свой бизнес, не понимая, что с благотворительностью такая просьба не имеет ничего общего.

4. Какой была самая крупная сумма, пожертвованная вами, и на что она пошла?

— Самый масштабный проект фонда — ежегодный благотворительный аукцион Искусство ради жизни. С его помощью мы собрали более 35 млн грн. Эти деньги пошли на покупку современного оборудования для детских клиник. А в этом году мы передали Центру детской кардиохирургии аппарат искусственного кровообращения, без которого проведение операций на сердце было бы невозможным.

5. Кто для вас является примером в благотворительности?

— Меня вдохновляют большие системные проекты, меняющие жизнь людей. Такие как Toms Shoes, например. Один американский предприниматель, путешествуя по Латинской Америке, заметил, что дети из бедных семей ходят по улице босиком. Он занялся производством традиционных местных плетеных сандалий. И за каждую проданную пару компания бесплатно отдает еще одну детям из бедных семей по всему миру. Это не разовая помощь, а стабильная система, выстроенная для решения конкретной проблемы. Благотворительный аукцион Искусство ради жизни — тоже целая система. Благодаря ему мы не только собираем средства для помощи детям, но и поддерживаем современное искусство. Это наш вклад в развитие украинской культуры.

CV

Надежда Шаломова

Медиаменеджер. Бизнес-образование получила в Киево-Могилянской академии. Вместе с мужем Борисом Ложкиным в середине 1990‑х стояла у истоков мультимедийной компании UMH Group. Позже руководила сегментом деловых изданий этого медиахолдинга. С 2014‑го — глава Фонда Бориса Ложкина.

Дополнительный материал по благотворительному движению #GivingTuesday читайте на:

https://nv.ua/style/person_art/interview_per/blahotvoritelnost-s-katerinoj-zahorij-2502940.html

https://nv.ua/ukraine/goglobal/blahotvoritelnost-s-irinoj-ivanchik-2508487.html