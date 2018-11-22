Благотворительность с Ириной Иванчик

Соучредитель фонда Повір у себе рассказывает о своих принципах безвозмездной помощи

После того как Украина присоединилась к международному благотворительному движению #GivingTuesday, которое охватывает 150 стран мира, НВ продолжает серию публикаций, посвященных оте­чественным филантропам.



1. Почему вы занимаетесь благотворительностью?

— В какой‑то момент мы с мужем поняли, что готовы не только строить и развивать семью и наши компании, но и через

благотворительные проекты изменять мир вокруг нас. И еще мы очень любим учиться и продолжаем в той или иной форме делать это и сейчас. Этим и обусловлена специализация наших благотворительных проектов.

2. В каких случаях вы обязательно оказываете помощь?

— Наши проекты в основном направлены на поддержку образования и культуры. Так что это скорее не помощь, а инвестиция

в будущее. Талантливая молодежь с правильными ценностями — наше будущее, как бы пафосно это ни звучало.

3. В каких случаях вы отказываете?

— Не отказываем, а, скорее, переадресовываем запросы более компетентным благотворительным организациям. Например, мы не специалисты в области здраво­охранения, поэтому на запросы о помощи онко­больным детям советуем обратиться в фонд Таблеточки и помогаем найти контакты и поддержку.





4. Какой была самая крупная сумма, пожертвованная вами, и на что она пошла?

— Могу сказать, что бюджет фонда Повір у себе в этом году составляет около 14 млн грн. Эти средства идут на стипендии для талантливых студентов из сел, которые учатся в университетах Украины, а также на поддержку преподавателей

и научных исследований Киево-Могилянской академии и Украинского католического университета. А самая масштабная сегодня — это поддержка стэнфордской программы для молодых украинских лидеров в США.

5. Кто для вас является примером в благотворительности?

— Друг нашей семьи Ховард Далл. Он американец, основатель и глава лидирующей в США

компании по производству сельхозтехники Amity Technology. Я учусь у него быть христианкой.

Он достоин отдельной статьи на тему того, как объединить бизнес и любовь к людям.

CV

Ирина Иванчик

Окончила Киевский инженерно-строительный институт, кандидат физико-математических наук в области теоретической механики. Научную карьеру начинала в Киевском политехническом институте. В 1997‑2004 годах возглавляла компанию RUUKKI Украина. Руководила девелоперскими проектами компаний Астарта, Энергоинвест, Каньон. В настоящее время сосредоточена на работе благотворительного фонда, который они с мужем Виктором основали в 2009 году.

Дополнительный материал по благотворительному движению #GivingTuesday читайте на https://nv.ua/style/person_art/interview_per/blahotvoritelnost-s-katerinoj-zahorij-2502940.html