Завязанные глаза, имена на бумажках и воск. Как и зачем гадают в старый Новый год — репортаж 13 января, 05:19 Старый Новый год, Меланку, Василия, Щедрый вечер празднуют 13−14 января (Фото:НВ)

Репортер NV Александра Горчинская испытала на себе традиционные украинские гадания к празднику Василия и Маланки, или Нового года по старому стилю. Вспоминаем репортаж 2019 года.

Зимний период традиционно был для древних украинцев временем веселья, активностей и развлечений. Особенно — для молодежи. Во время зимних праздников девушки и парни собирались на вечерницы, придумывали различные игры.

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В ночь с 13 на 14 января (по старому стилю — 31 декабря) ранее отмечали Щедрый вечер, он же — Новый год. 13 января отмечали праздник Маланки, 14-го — Василия. Одевались в праздничные наряды, ходили по домам засевать и щедровать. И, конечно, гадали.

Чтобы собственными глазами увидеть, как проходят праздничные гадания по древним традициям, мы пригласили к нам в офис участниц фольклорного ансамбля Дивина Серафиму Сокольвак и Юлию Кулиненко.

Гадание на грядущий год

Ранее, еще в дохристианские времена, гадали все, кому хотелось узнать свою судьбу. С распространением христианства в Украине стали относиться к таким вещам с осторожностью. Сегодня такие коллективы как Дивина часто приглашают на эфиры, проводят творческие встречи, заодно просят показать и традиционные украинские гадания, говорит Юлия Кулиненко.

Она, как и другие участницы коллектива Дивина — переселенка из Донбасса. Еще в мирные времена женщины собирали на Донеччине коллекцию украинских колядок, щедривок и песен, пели на улицах Донецка.

«Когда люди имели магическое мышление, они не знали многого из того, что знаем мы. Природа — это было очень страшно. Люди все время жили с угрозой того, что могут умереть: из-за грома, бури, дождя, снега, неурожая, голода, молнии, которая ударит ночью в крышу, — рассказывает Кулиненко. — Поэтому спокойно относились к смерти как факту и часто гадали на смерть: кто умрет в этом году, или же — кто заболеет тяжело».

Гадание на Меланку / Фото: НВ

Для этого были специальные гадания, например, на ложечку. Брали несколько ложек, каждый член семьи наливал в свою воду, а потом выставляли все ложки улицу на ночь. Обычно, раскладывали их на крыльце возле дома. Утром смотрели: у кого ложка покрылась ровным, гладким слоем льда — таким же гладким будет и год. Если вы увидели в своей ложке трещины или неровности — это символизировало болезни или даже смерти.

Еще один вариант этого гадания — вынести 12 ложек, по каждой на один месяц в году. Где лед будет ровный, значит, в том месяце все будет хорошо, а где потрескается — следует ждать трудности.

Узнать, каким будет для нас этот год, нам предлагают здесь же. Для этого женщины берут несколько кружек — в нашем случае, это чашки. В каждую кладут какой-то предмет, символизирующий определенную сферу жизни. Это гадание подходит как для мужчин, так и для женщин — и для женатых, и для свободных.

Соль символизирует, что ваши проблемы исчезнут, пряности и перец — приключения и странствия, острота чувств

Мы с коллегами по очереди подходим к женщинам: тому, кто гадает, завязывают глаза пестрым украинским платком, меняют местами кружки и предлагают выбрать одну. Первая девушка выбирает кружку с цветком внутри.

«Будете еще год в девках ходить, — говорит Кулиненко. — Но цветок — это рост и расцвет».

Следующий — мужчина — выбирает кольцо. Значит, в этом году женится. Парень выбирает чашку, внутри которой хлеб — значит, год будет «хлебным». Я также подхожу к женщинам, с завязанными глазами делаю свой выбор. В моей кружке — монеты и сахар. Женщины объясняют: это сладкая жизнь и богатство.

В других кружках — различные предметы. Соль символизирует, что ваши проблемы исчезнут, пряности и перец — приключения и странствия, острота чувств. Семена или зерна — благосостояние и урожай, вода — стабильность.

Гадания для незамужних и неженатых

На зимние праздники девушки традиционно гадали, кто первым выйдет замуж. Например, клали под подушку три фасолины: одну большую и хорошую, другую — немножко ободранную, третью — без скорлупы. Утром вытаскивали одну фасоль — какую вытащили, такого парня и должны были встретить. Или хорошего и высокого, или бедного и голого.

Гаданий было очень много, все происходило импровизационно. Не было устоявшихся значений, каждый трактовал все по-своему. Сегодня традиционные украинские гадания также адаптировали под современные реалии. Несколько таких демонстрируют и нам.

Первое — по имени будущего мужа. На маленьких бумажках пишем разные мужские имена, тогда скручиваем, чтобы все бумажки имели одинаковый вид, бросаем в мешок, который держит Юлия. Она перемешивает содержимое мешка, мы по очереди извлекаем бумажки с именами. Я вытаскиваю свою и вижу, что на самом деле там сразу две бумажки, просто они слиплись. Хочу положить одну назад в сумку, но Кулиненко говорит: раз вытащила два, значит, так и должно быть.

Гадание на воске на старый Новый год / Фото: НВ

Так же могут гадать и парни — для этого пишут на бумажках женские имена.

«Я как вытащила Вадима, так за Вадима замуж и вышла», — вспоминает Сокольвак. Кулиненко соглашается — гадания действительно сбываются:

«Вон, видите, у Симки муж Вадим. Я когда калиту укусила, в том году замуж и вышла».

Калита — обрядовый корж, который традиционно выпекали на праздник Андрея. Девушки месили тесто по очереди — от старшей до младшей. Готовую калиту с помощью красной ленты или женского пояса подвешивали в доме на балку под потолком. Ребята развлекались и смешили друг друга, пытаясь поочередно укусить калиту. Кусать мог только тот, кому удается не засмеяться. Процесс контролировал так называемый «господин Калитинский» — кто-то из молодежи. Если желающий укусить калиту смеялся, господин Калитинский дергал за свободный конец ленты и корж поднимался вверх.

Следующее гадание — на род занятий будущего мужа. Кулиненко насыпает в мешок кучу зерен, после чего предлагает каждой вытащить, сколько влезет в горсть. Далее все подходят к мешку, Кулиненко громко повторяет один за другим различные виды занятий: «Политик, ученый, предприниматель, художник, менеджер, боец, бедный, богатый, буду в девках ходить».

Птичка — весть, цыплята — это какие-то маленькие изменения, которые повлечет за собой эта весть

На каждое слово мы бросаем в мешок по одному зернышку из своего «набора». На каком слове бросим наше последнее зерно — такой и будет профессия будущего мужа. Мне достается «политик». Осталось только узнать, кто из этих двух, которых я себе вытащила, будет политиком.

Следующая девушка бросает последнюее зерно на слово «Художник». Смеясь, говорит: «Лучше бы вытащила бедного!»

«Раньше говорили: бедный, богатый, губастый, хохлатый и так далее. Мы же адаптировали это гадание к современности», — говорит Кулиненко.

Еще одно популярное гадание — с помощью воска. Серафима и Юлия достают заранее подготовленные свечи и просят принести несколько глубоких тарелок. В тарелку надо налить воды, зажечь свечу и поднять над водой. Девушка, которая гадает, должна закрыть глаза, чтобы не подглядывать, и капать воск на воду.

«Зажурилася крутая гора, що не зродила шовкова трава…», — затягивает песню группа Дивина, пока мы гадаем. Когда песня заканчивается, тушим свечи и внимательно вглядываемся каждая в свою тарелку. Должны распознать, что напоминает нам воск по форме: образы, силуэты, возможно, чей-то профиль… Девушки помогают с толкованием.

Мне кажется, что в своей тарелке вижу курицу с маленькими цыплятами вокруг.

«Птичка — весть, цыплята — это какие-то маленькие изменения, которые повлечет за собой эта весть. Например, если говорить о карьере и профессиональной сфере, известие будет толчком для создания новых проектов», — объясняет мое гадание Кулиненко.

Виноград, например, означает удачу и дружбу, венок — славу, гриб — долголетие. Звезда символизирует, что настало время для перемен, круг — брак, два круга — разочарование.

Каждое из этих гаданий можно попробовать самостоятельно в ночь с 13 на 14 января. Говорят, все ваши желания обязательно сбудутся, Главное — верить в то, что делаете.