Фетиш-цирк. Репортаж с БДСМ-вечеринки в Киеве

Не так давно в Киеве прошла БДСМ-вечеринка для взрослых

Александра Горчинская приоткрыла завесу тайны над тем, что происходит на закрытых БДСМ - вечеринках в Киеве, а Таня Кремень проиллюстрировала ее рассказ специально для NV.ua.

- Что это у вас тут такое сегодня? - молодой мужчина в темной куртке стоит на лестнице киевского клуба Теплый Ламповый. Пытается одним глазом заглянуть в списки, лежащие на столике перед девушкой, которая принимает гостей на входе. На полу разбросаны крупные серебристые блестки.

- Мероприятие у нас тут закрытое, называется Fetish Circus, - отвечает парню охранник.

- Что?

- Fetish Circus, - повторяют ему еще раз. По лицу видно, что он все равно не понимает, что ему только что сказали, и, может быть, хотел бы еще раз переспросить. Но он вдруг сбивается, потому что мимо него плавным шагом дефилируют два человека, одетые в черные латексные костюмы собак — с масками в виде собачьих морд, ошейниками и “лапками”. Парень обескураженно смотрит им вслед. Одна из собак машет мне рукой. То есть, лапой.

(с) Иллюстрации Тани Кремень

Fetish Circus - вечеринка для взрослых, которая не так давно прошла в Киеве. Дресс-код - все, что связано с цирком. Или с БДСМ. Или с цирком и БДСМ одновременно. Получается, что приходишь в ночной клуб, а попадаешь в импровизированный цирк. Билет нужно покупать заранее, чтобы тебя внесли в этот самый список на входе. Для посторонних или случайных прохожих вход на вечеринку закрыт. Действует фейс-контроль.

Все происходит в уютном небольшом зале. На входе гостей ждет бесплатный велкам-дринк — красное или белое вино на выбор. И стенд с товарами из секс-шопа — розовые фаллоимитаторы и разнообразные игрушки для одного или двоих. Посреди зала рядом с баром с потолка свисает качелька, сделанная из выкрашенной в белый цвет досточки и веревок, похожих на те, что используют для шибари — японская техника связывания, которая в БДСМ-культуре считается одной из ключевых бондажных практик. И одной из самых популярных тоже. Бондаж — обездвиживание, для которого можно использовать не только веревки, но и, например, наручники или простой галстук.

- В нашей программе сегодня будут как жесткие, серьезные номера, так и развлекательные, - начинает вечер ведущая и организатор вечеринки, владелица Bondage Studio Юлия Васильева, она же — Психея. - И напоминаю: все, что здесь происходит — по обоюдному согласию участников. Также вы можете свободно темачиться в разных зонах нашего пространства.

- Че делать? - тихо переспрашивает мужчина в клетчатом костюме рядом со мной. Наверное, пришел впервые. Тема — это название БДСМ-сообщества, соответственно, на этом же сленге “темачиться” — это участвовать в разнообразных практиках. Тематики — люди, которые относят себя к БДСМ-сообществу. Роли распределяются как верхние — те, кто доминирует, нижние — те, кто подчиняется, и свитчи — люди, которые комфортно чувствуют себя и в той, и в другой ролях одновременно. Название - от английского switch, то есть, “переключать”.

Программа начинается с выступления воздушных акробаток, которые работают и на кольце у сцены, и на полотнах в зале. Они же будут периодически выступать весь вечер, перевоплощаясь то в женщину-змею, то в [персонажа комиксов про Бэтмена] Харли Квинн. Внезапно узнаю, что одно такое кольцо весит целых 5 кг.

(с) Иллюстрации Тани Кремень

Первое выступление на большой сцене — Психея, которая дрессирует “тигрицу”. В тигрицу переодета худенькая девушка: на ней полосатый топ, гетры, набедренная повязка, лицо разрисовано, как мордочка. Она проходит сквозь обруч, перебирает передними “лапками”, потом садится боком к зрителю. Дрессировщица связывает тигрицу и подвешивает в воздухе, затем достает тонкий длинный кожаный кнут и несколько раз хлещет ее по ягодицам. Затем немного меняет положение висящей, берет два обруча и по очереди привязывает к девушке.

- Попкорн? - ко мне вдруг подходит девушка, держа перед собой ящик попкрона, расфасованного по небольшим пакетикам. Предлагает бесплатно.

Дальше выступления идут параллельно в двух местах сразу - на главной сцене и посреди зала. На главной начинается то самое “серьезное и жесткое” — там выступает Леди Иллюзия, номер которой называется “Живой Дартс”. На сцене появляется мужчина в черных стрингах и маске на лице. Домина привязывает его руки к кольцу, свисающему с потолка, затем опрыскивает дезинфектором его тело

- Я знаю, что сейчас будет, поэтому пока что пойду прогуляюсь, - говорит кто-то сзади. А будет — кровь.

Сперва женщина на сцене крест-накрест прокалывает оба соска своему нижнему партнеру. Затем разворачивает спиной к залу, берет в руки стакан, достает из него целую охапку тонких медицинских шприцев и поочередно бросает один за одним, целясь в ягодицы мужчины. Шприцы попадают, точно как дротики в дартсе, цепляются за мягкое тело и остаются висеть там, покачиваясь. Иллюзия улыбается. Несколько человек с первых рядов молча поднимаются и уходят. Наверное, как раз вовремя: Домина берет в руки настоящие дротики для дартса и “дополняет картину” ими. Потом разворачивает мужчину лицом к залу, вытаскивает из его сосков иглы. По телу начинает течь кровь. Леди Иллюзия слизывает ее языком и снова безумно улыбается.

(с) Иллюстрации Тани Кремень

В это же время на второй локации внутри зала показывают шибари - мастер из Киева Лия связывает модель, одетую в черные чулки на подвязках и туфли на высоком каблуке. Соски прикрыты черными наклейками. По правилам вечеринки, полностью оголяться запрещено. Заниматься сексом, кстати, тоже, вопреки ожиданиям малознакомых с этой темой людей.

Нельзя и фотографироваться на мобильные телефоны — снимают только аккредитованные у организаторов фотографы. Шибари, конечно, выглядит “поспокойнее” по сравнению с тем, что происходит на главной сцене.

Дальше происходит что-то еще более невероятное. На сцене появляется мужчина в цветастой рубашке с микрофоном в руках, затем — коротко стриженная женщина. Она полностью оголяется до пояса и поворачивается спиной к зрителям, ее руки фиксируются сверху на металлической раме.

- Сейчас поговорим о важной составляющей любой цирковой программы - о магии, - объявляет мужчина. Смысл дальнейшей сцены, по идее, должен был заключаться в том, что он принимает у женщины экзамен по магии. За неправильные ответы бьет ее то кнутом, то плетью, то другими девайсами, которые лежат на полу рядом. Он спрашивает, как сварить бульон из кожи розовой лягушки, какая карта в Таро символизирует расставание и другие вопросы, подобные этим. Чем дальше увлекается поркой, тем громче кричит в микрофон вопросы, а происходящее уже больше напоминает какую-то вакханалию.

Часть людей тусуется этажом выше в лаунж-зоне — там можно фотографироваться, курить кальян, пить кофе, играет спокойная музыка. В другом конце зала - деревянный станок для БДСМ-практик, напоминающий орудие для средневековых пыток. Все фоткаются на его фоне.

Внизу одно выступление сменяется на другое. Выступают как профессиональные артисты — жонглеры, работающие с огнем и светящимися девайсами, так и мастера, демонстрирующие БДСМ-практики.

В зале на высоком барном стуле сидит девочка в сарафане и полосатых гетрах, волосы закручены в две дульки. Другая, мастер по имени Лина, сперва прокалывает ее тело иглами, продевая через них блестящую ленту — вроде новогоднего серпантина. Затем связывает, а потом зажигает свечу и капает горячим воском на тело своей модели. Это, кстати, еще одна популярная практика в БДСМ. Важно, что для этого нужно брать специальные свечи, которые производят мастера, знающие толк в wax play. Первая попавшаяся свеча из супермаркета может оставить на теле ожоги.

(с) Иллюстрации Тани Кремень

- А сейчас — дефилируем красиво, - слышится команда в микрофон. Это начался конкурс костюмов. В ряд выстраиваются отдельно мальчики, отдельно — девочки. Каждому участнику или участнице нужно пройтись, обратив на себя внимание зрителей. Победителей определяют по принципу — для кого сильнее аплодируют, тот и выиграл. За первое место вручают свечу для игр с воском от BondageStudio и кожаные аксессуары.

- Метание ножей, - объявляют со сцены следующий номер. Сперва появляется дредастый парень в костюме Чеширского кота: на лице — грим, сзади висит серый хвост. Он показывает световое шоу, умело жонглируя на сцене. Затем выходит девочка — Алиса. Она одета в синее платье, белый передник черно-белые гольфы, на шее — кулон в виде подковы. Девочка обходит сцену, а потом начинает один за одним доставать ножи из сапога, целится и бросает в деревянную “мишень”, ловко пришпандеривая к ней игральные карты. Играет Slipknot.

Когда основная программа заканчивается, гостям предлагают остаться на дискотеку или продолжить общение в свободном темпе, наверху в лаунж-зоне. Там главные звезды вечера — латексные собаки. Все пытаются с ними сфотографироваться.

- Можно? - спрашивает одна из женщин у Лии, той самой, что выступала в зале с шибари.

- Конечно, - отвечает она. - Это же моя собака. Как я скажу, так и будет.

Женщина берет в руки поводок — толстую металлическую цепь. Собака стоит на четвереньках и периодически погавкивает.

Зал погружается в легкую дымку от кальянов. На большом экране показывают черно-белые фотографии по теме. То есть, по Теме. Посреди комнаты медленно раскачивается в веревках связанная девочка.

...Когда-то мама рассказывала мне, что при “совке” им периодически раздавали бесплатные билеты в театр или цирк.

-Всегда выбирала цирк, это же гораздо интереснее! - с восторгом уточняла она. Я слушала и недоумевала: как цирк может быть интереснее театра?

Теперь, кажется, поняла.