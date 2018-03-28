Тяжело быть женщиной, если ты мальчик. Но очень увлекательно. История украинской травести-дивы

27-летний Александр Данилин сидит на кухне съемной квартиры на столичной Русановке и слушает на мобильном телефоне новую песню Филиппа Киркорова Цвет настроения синий. Саша одет в домашнюю махровую пижаму, на ногах — шлепки, длинные волосы завязаны в “дульку”. Каждые минут десять выходит на балкон покурить. "Ты не смотри на бардак в квартире, - говорит он мне. - Мои вещи тут занимают всего пару ящиков. Остальное — это вещи Марлен", говорит он.

По всей квартире развешаны парики, на шкафу лежат разнообразные короны, будто из мюзикла Бурлеск, рядом — огромные черные крылья. Повсюду — женские туфли на шпильке, косметички и сумочки. Еще несколько чемоданов с вещами хранятся на балконе — в них тоже вещи Марлен.

Марлен Шкандаль — образ Саши, который он придумал одиннадцать лет назад. Саша родом из Харькова, сейчас работает травести-артистом в одном из столичных клубов и ездит с частными гастролями по всему СНГ.

- Ой, сто раз уже рассказывал эту историю в разных интервью, - отмахивается Саша на вопрос о том, с чего все началось.

Все началось с алкоголя и дружеского спора. Больше десяти лет назад он и его тогдашняя девушка пришли на новоселье к подруге, которая работала актрисой. Подруга в шутку дала ему примерить свое платье.



- Я просто ляпнул, мол, хорошо вам, актерам, не надо ни мешки тягать, никакого физического труда, оделся красиво и вышел к рампе. На что мне сказали, что вот, раз ты считаешь, что это легко — надевай платье и выйди на улицу.

Тот спор, как можно догадаться, Саша выиграл. Как и многие другие. Признается, что считает себя азартным человеком — с ним лучше не спорить, потому что он готов на любые авантюры. Волшебное слово “слабо” действует на него как на мальчишку.

После Саша пытался попасть в клубную тусовку, чтобы выступать как артист. Старался везде заявить о себе. Помогал ему в этом его тогдашний партнер, уже парень — они искали контакты клубов в разных городах, часто — в небольших районных центрах, и прозванивали, предлагая свою программу. О себе собеседник рассказал, что встречается то с молодыми людьми, то с девушками: “Зачем себя ограничивать, я люблю людей независимо от пола”.

- Я и на других работах работал. В литейном цеху, мормышки всякие, грузила для рыбалки из свинца отливали, на рынке торговал, по ночам в фасовочном цеху подрабатывал. Я ведь в 13 лет ушел из дома и к труду приучен, нужно было что кушать, так что никакой честной работы не стыдился. Попутно учился — получал строительное образование. Друзья говорили, что в моем случае на стройке я могу разве что кирпичи в голубой цвет красить. Но закончил с отличием.

Повисла такая минута молчания, а потом моя баба Вера сказала: “Главне, шоб здоровий був... Ну шо, давайте до столу”

В 18 лет Саша приехал в село на Пасху с бойфрендом и не стал ничего скрывать — ни ориентации, ни того, чем собирается заниматься. Поставил родню перед фактом: либо они этот выбор принимают, либо больше никогда его не увидят.

- Повисла такая минута молчания, а потом моя баба Вера сказала: “Главне, шоб здоровий був... Ну шо, давайте до столу”.

Саша считает себя исключительно травести-актером, а Марлен Шкандаль — просто своей ролью. Образ создавался годами. Саша выкладывался по полной, стараясь развивать необходимые навыки. Как и в любой другой профессии, в травести нужен профессионализм.

- Мне часто пишут молодые люди с вопросом, с чего начать. Как стать известной травести-дивой. Я всегда рассказываю о пути, по которому шел я: шесть лет танцевальной школы, курсы визажа, вокала, сценической речи и актерского мастерства. Я много учился, чтобы этим заниматься. Люди слушают это и говорят: “Ой, так сложно! Не буду тогда”.

Травести-артисты обычно поют под фонограмму. В основе выступления — красивые наряды, танец, эффектные движения. В украинских клубах — очень специфический репертуар. Лет 10 назад модно было выступать с песнями в стиле дискотеки 90-х, перевоплощаться в Лолиту, Аллу Пугачеву или Верку Сердючку, к примеру. Но сегодня тенденция меняется, зарубежная эстрада стала неотъемлемой частью, даже скорее преимущественной в репертуаре, плюс в клубах появляются артисты, способные петь живьем. Марлен Шкандаль тоже может петь живьем — у нее даже есть несколько своих клипов.





- Не обязательно же как Монсеррат Кабалье петь, главное — с душой и умом, не переоценивать свои возможности, - говорит артист.

Номера артист придумывает сам. Чаще всего просто слышит песню и понимает, что это “выстрелит”, сюжет для номера сам возникает в голове. Иногда выступления заказывают - просят “сделать” конкретную песню, если, например, это частная вечеринка. Но в таком случае не все песни импонируют самому артисту

- Всегда видно, когда с душой работаешь, а когда нет. Это же не сталелитейный завод, тут нет технической карты изделия. Нужно чувствовать.

Александр считает, что прямых конкурентов сейчас у него нет. Даже несмотря на то, что сегодня в Украине достаточно много вполне публичных травести-див. За это время у него сформировалась своя аудитория, появилась своя ниша. Его все знают и везде приглашают. Много раз Саша был участником украинских (и не только) телешоу — и в качестве главного героя, и в качестве эксперта по теме шоу-бизнеса и трансгендерности, хоть сам он себя к числу последних и не относит.

- Был случай один. Снимали очередной выпуск программы Говорит Украина и пригласили на эфир мою маму. Царство ей Небесное, скончалась в сентябре прошлого года. И в процессе разговора Алексей Суханов, ведущий шоу, обратился к маме, мол, как же так, не углядели сына, упустили воспитательный момент, что вот он таким вырос и таким занимается. На что моя мамуля ответила: “Почему же недоглядела? Мой ребенок занимается любимым делом, у него это очень красиво получается, не пошло, без похабщины. Не наркоман, не алкоголик, не ворует, не попрошайничает, здоровенький, сам зарабатывает — чем же плох? Я им горжусь. Я родила “Марлен”, значит “Марлен” — моя!”.

В тот момент, конечно, зал взорвался, вспоминает Саша, а маму все последующие годы на концертах Марлен зрители терзали расспросами, как и им раскрыться перед семьей. В ней нашли поддержку многие ребята, у которых в семье была травля на почве ориентации. Даже прозвище дали — “мама Аза”. Маму Саши до сих пор считают неким прообразом толерантной и всепонимающей идеальной “гей-мамы”. А сам он нежно вспоминает о ней:

- Мне повезло с моей Принцессочкой. Я ее так называл до последнего дня. Дай Бог каждому.

Работу в киевском клубе Саша называет работой для души, основной же заработок — как раз от частных вечеринок и благодаря гастролям. С гастролями артист объездил все постсоветское пространство: от Владивостока до Кишинева, от стран Балтии — до Астрахани, работал и в Китае. Заказывают такой перформанс абсолютно разные люди. Нередко — на мальчишники, потому что просто стриптизерша — это для некоторых уже банально.

- Бывает по очень маленьким населенным пунктам езжу, хотя многие из моих коллег стремаются, такие вроде почти деревни с населением в пару тысяч человек. Реагируют там по-разному. Конечно, сперва удивляются, типа, о, это как бородатая женщина, что ли. Потом в процессе работы и посредством юмора, разговариваю с ними как артист и располагаю к себе, - объясняет Саша. - Бывает такое, что я, в итоге, в этих маленьких городках остаюсь и гуляю с ними, как на свадьбе, по три дня. Нормальные все люди, главное не путать пропаганду гомосексуализма с работой артиста и юмором. Это просто такой жанр — шокируя, радовать и веселить людей.

У Саши есть постоянные клиенты, которые заказывают Марлен Шкандаль, к примеру, на день рождения.

По словам Александра Данилина, 11 лет назад нужно было пробиваться, чтобы артиста такого формата заметили и захотели куда-то пригласить. Ведь жанр для украинцев все еще немного непривычный. Часто по незнанию путают травести с разнообразными сексуальными девиациями, хоть общего, говорит артист, там нет и близко. Но сегодня возможностей для начинающих травести-артистов намного больше. Например, регулярно проходят конкурсы Мисс Дива, в интернете можно найти специальные форумы, написать кому-то из состоявшихся артистов личное сообщение в мессенджере и попросить совета.

Схожая ситуация и с пошивом сценических нарядов. Раньше, на заре Сашиной карьеры, он ездил на рынки, где заказывал для себя определенные ткани и фурнитуру — конечно, что-нибудь золотое или блестящее. Затем нужно было найти адекватную швею, которая не испугается просьбы сшить для мужчины женское платье, нестандартного покроя: есть много нюансов — мужская и женская фигуры отличаются, и некоторые особенности нужно учитывать при пошиве. Сейчас в интернете можно купить готовый травести-образ без проблем.

90% одежды для Марлен — пошив на заказ. Некоторые вещи артист покупал за границей - в Китае или Таиланде. В Украине таким как Саша сложно именно купить одежду для образа в стандартных магазинах — продавцы и консультанты все еще часто приходят в недоумение, когда женский отдел заходит мужчина и просит примерить пару кофточек и “вон то красивое обтягивающее платье”.

Есть и те, кто переодевается дома для себя. Таких Саша называет “трансухи-домушницы”

То же самое с магазинами косметики и обуви. Но Саше, можно сказать, в каком-то смысле повезло с внешностью, фигурой и параметрами. Все это позволяет Саше быть максимально похожим на женщину — так, что некоторые не сразу понимают, кто перед ними. А даже если и понимают, то он спокойно реагирует на, как он сам говорит, “невежественных наблюдателей”.

- Я могу вечером после выступления зайти в платье в магазин, купить себе холодца или пивка на утро совершенно спокойно, - смеется Саша.

У Саши — 39-й размер ноги, самый ходовой из женских, а потому легко подобрать пару туфель на каблуке. В отличие от других - тех, у кого 43-й или 45-й, а туфли тоже нужны. Хотя и актеры с более маскулинной внешностью тоже находят себя на этом поприще - все зависит от образа, запросов аудитории и жанра. В Америке это называется drag queen, есть также поджанр синхробуффонада — встречается в театральном, цирковом искусстве, бывают клоунессы, фрики и многие другое.

Есть и те, кто переодевается дома для себя. Таких Саша называет “трансухи-домушницы”. Часто это — как раз те, которые не хотят ничего с собой делать, вкладываться в свой образ.

Поговорив о непрофессиональных травести, которые “носки в лифчике поправляют”, разговор плавно переходит к теме накладной груди. У некоторых травести женская грудь “получаются” из своей за счет лифчика пуш-ап и “правильного” декольте. Некоторые используют накладную грудь, по цвету и на ощупь похожую на настоящую. Она крепится на шее, а шов обычно скрывается за крупным массивным ожерельем или модными сейчас чокерами. У Саши — вторая, которую он купил, как утверждает, первым из украинских травести-див много лет назад в Америке за тысячу долларов. Ее сделали на фабрике в Лос-Анджелесе, где изготавливают разнообразные накладки для голливудских фильмов. По Сашиным рассказам, грудь он делал на заказ, мерки снимали под него, а в определенном месте даже сделали родинку по заказу.



- Как-то раз на мальчишник пригласили, нужно было станцевать стриптиз, типа я раздеваюсь. Ну я такой одно снимаю, другое. Потом раз — и тихонько сисюли отстегиваю. Жених был обескуражен! Но потом я с ними еще несколько дней гулял, до сих пор дружим много лет, - смеется Саша.

Рассказывает и другую историю, связанную с искусственной грудью. Периодически ему звонила та самая баба Вера из деревни, когда по телевизору видела своего внука в образе. Главный вопрос, который интересовал ее и, очевидно, всех ее соседок по улице — откуда появляется женская грудь.

- Она спрашивала, неужели я каждый раз делаю операцию или это такая телевизионная штука, чтобы так казалось. А когда узнала, что это накладка, то в шутку пожалела, что “в ее-то время” такого не было. А то быстрее бы замуж вышла, - вспоминает с улыбкой мой собеседник.

Кроме накладной груди, бывают еще и накладные попы — для тех, у кого со своей все очень “плоско”. Чтобы скрыть быстро растущие волосы, артисты на выступление надевают по несколько пар колготок, но некоторые делают фотоэпиляцию. Кроме того, нужно постоянно брить лицо. Особенно неудобно это для тех, у кого быстро растет щетина.

- Как у моей близкой подруги и коллеги Андреллы. У нее была жесткая щетина. Например, днем побрилась, а вечером уже сидит одетая-накрашенная в гримерке, подгоняет всех и ворчит: “Давайте скорее выступать, а то щетина лезет”, - Саша имеет в виду травести-диву Андреллу Водкину, настоящее имя Андрей Корниевский, который погиб в ДТП в сентябре 2016-го. Тогда полицейское авто Toyota Prius врезалось в такси, в котором ехал артист.

Чтобы очертить талию, травести носят корсеты. Еще меняют цвет глаз с помощью линз и, конечно, надевают парики. У Саши — свои волосы, иногда он подкрашивает их, а может дополнить образ с помощью искусственных цветных прядей.

В том, что это преображаться в травести-диву действительно тяжело, я убеждаюсь, когда мы приезжаем в студию, где будем снимать перевоплощение Саши в Марлен. Он готовится здесь к другой фотосессии — съемкам для социального антидискриминационного проекта. Сюда же позже прибывает и целая делегация коллег Саши.

Почти все они приезжают в мужской одежде, но при полном мейкапе: огромные накладные ресницы, тональный крем и румяна, яркая подводка на глазах, накрашенные губы с четким вызывающим контуром. С собой у каждого — по большой спортивной сумке, в которых мужчины часто носят в спортзал форму.

Марлен наносит последние штрихи и брызгается парфюмом, глядя в маленькое зеркальце — семейную реликвию, которая передавалась по женской линии от его пра-прабабушки через четыре поколения, и прикрепляет в волосы розовую прядь. Остальные во всю марафетятся.

- Где моя расческа?



- Только не трогай парик! Пусть здесь повисит.



- А снимать будут в полный рост?



- Чьи это каблуки 46-го размера?

Из сумок достаются косметички, парики, обувь, блестящие платья в стразах, колье. Те, кто еще не успел прицепить ресницы, клеят их тут, у зеркала. Спрашивают друг у друга, какие сережки больше подойдут к платью. Снуют туда-сюда в боди и колготках в крупную сетку. Выскакивают уже в нарядных платьях, но еще в кроссовках — подготовка кипит полным ходом.

Марлен уже готова — одела цветастый купальник с рукавами и помпонами, обувь на высоченной тонкой шпильке, украшения — перстни и массивные серьги. Говорит, что недавно на выступление надела тяжелые серьги, надорвала ухо и теперь уши болят.

- Тяжело быть женщиной, если ты мальчик. Но очень увлекательно.