Жители оккупированного Армянска жалуются на ухудшение самочувствия Вчера, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии В Армянске наблюдается загрязнение воздуха Крым. Реалии

В оккупированном Крыму участились жалобы на плохое самочувствие среди жителей Армянска, где расположен химзавод Крымский титан.

Как рассказали Крым.Реалии местные жители, они связывают массовое недомогание с ухудшением экологической обстановки в городе, что началось больше месяца назад.

«Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает. На ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом [2018 года, когда на Крымском титане произошел выброс токсичного вещества]», — рассказала активистка из Армянска Екатерина Пивовар.

В то же время в соцсетях жалуются на неприятные запахи в Армянске и недомогания.

В гидромедцентре Крыма по результатам мониторинга с 3 по 10 июня заявили, что в Армянске и Красноперекопске наблюдается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Напомним, что в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет «липкой ржавчины», которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривало три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

Оккупационные власти Крыма временно закрыли завод Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.