Пытался самостоятельно разобрать. В Херсоне мужчина погиб от детонации снаряда 15 июля, 14:21 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В Херсоне 59-летний мужчина погиб от детонации снаряда. Он пытался распилить его у себя в гараже.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«Вероятно, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Видео дня

Глава ОВА заявил, что разминирование территорий — исключительно работа профессионалов, которые способны безопасно решать такие задачи.

«Поэтому, если увидели, взрывчатку не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским», — добавил Прокудин.