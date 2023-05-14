В Херсонской области погибли пять человек, подорвавшись на российской взрывчатке 14 мая, 12:28 В Херсонской области люди погибли из-за оставленной россиянами взрывчатки (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В Херсонской области погибли пять мирных жителей из-за взрывчатки, оставленной российской армией.



Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. Там взорвался несдетонированный снаряд.

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Как сообщили в ОП, самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему — 68.