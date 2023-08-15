Зеленский назвал рост производства БПЛА одной из самых весомых задач

15 августа, 04:44
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо наращивать производство БПЛА для нужд ВСУ на фронте.

«Беспилотники — то, что применяет враг: ланцеты, орланы. И то, что нужно нашим воинам: от Мавиков до каждой другой системы беспилотников. Очевидно, что украинское производство беспилотников — Лелек, Фурий и т. д., — а также поставки от партнеров, все формы импорта — должны расти, и это одна из наиболее весомых задач», — заявил президент.

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Глава государства призвал всех чиновников способствовать росту производства БПЛА в Украине.

«Очень важно, чтобы все должностные лица в системе обороны воспринимали эту задачу именно так, как о ней говорят на передовой. Беспилотники — это расходный материал, их должно быть столько, сколько надо — именно нашим воинам надо, — чтобы спасать жизни и обеспечивать результат в бою. Есть что делать в этой сфере, и рано говорить, что якобы делается достаточно», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/eIY8V38qZA4
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беспилотник Беспилотники БПЛА Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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