«Командиры должны заниматься войной, а не бюрократией». Зеленский после поездки в Донецкую область пообещал решение по ВЛК 14 августа, 21:24 Владимир Зеленский с украинскими бойцами в Донецкой области (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

В понедельник, 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в расположение боевых бригад Сил обороны в Донецкой области и встречи с защитниками Украины.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

«Имел честь наградить лучших, поблагодарить всех — каждую бригаду — за храбрость, отвагу, результаты ради Украины», — рассказал глава государства.



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Зеленский отметил, что он вместе с командующим ОТГ Соледар Артемом Богомоловым пообщались с командирами бригад и батальонов об их фронтовых потребностях.

Президент Украины отметил, что несмотря на то, что всегда есть общая картина и отчеты по каждому направлению и бригаде, важно говорить непосредственно с бойцами на фронте.

По его словам, были подробные и откровенные разговоры о контрнаступлении ВСУ, поставках в войска, возможностях командиров и о том, какими они есть сейчас и какими должны быть.

«Оружие и дефицитные снаряды. Ремонт техники. Острый вопрос — транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации. Беспилотники — то, что применяет враг: „ланцеты“, „орланы“, — и то, что нужно нашим воинам, от „мавиков“ до каждой другой системы беспилотников», — подчеркнул Зеленский.



Президент Украины рассказал, что украинское производство БПЛА, а также все формы их импорта должны расти. Он отметил, что это одна из самых весомых задач, а потому очень важно, чтобы все должностные лица в системе обороны воспринимали ее серьезно.



«Беспилотники — это расходный материал, их должно быть именно столько, сколько надо именно воинам нашим, чтобы спасать жизни и обеспечивать результаты в бою. Есть что делать в этой сфере. Рано говорить, что якобы делается достаточно», — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что важной темой является то, как командиры управляют личным составом: мотивация воинов, тренировки бойцов, комплектация подразделений.

Кроме того, Зеленский сказал, что много проблем возникает из-за некачественной работы ВЛК.

«Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решение», — подытожил глава государства.

14 августа во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.

11 августа Зеленский анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны по работе системы военно-врачебных комиссий. Он подчеркнул, что сейчас эта система работает недостойно, а отношение сотрудников к военным и своим задачам — аморальное.