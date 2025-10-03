Президент Владимир Зеленский собирает на заседание фракцию Слуги народа . Пока точная дата еще не определена, но встречу хотят провести на следующей неделе. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

«И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести. Даты пока нет, скорее всего это вторник — четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту», — сообщил Железняк.

Реклама

Нардеп уточнил на своем YouTube-канале, что это, вероятно, первый случай, когда Зеленский решил собрать депутатов своей партии дважды за четыре недели.

Железняк утверждает, что причиной встречи является желание продемонстрировать, что депутаты активно поддерживают президента, особенно после негативного освещения предыдущей встречи в СМИ.

«Вероятность того, что после встречи количество голосов среди депутатов останется неизменным; многие депутаты могут не хотеть высказывать критические вопросы», — предположил нардеп.

16 сентября Украинская правда, ссылаясь на информированных собеседников среди нардепов Слуги народа, а также пресс-секретаря фракции Юлию Палийчук писала, что в Офисе президента состоялась встреча Зеленского с депутатами фракции Слуга народа. Глава государства подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации на фронте могут понадобиться «тяжелые решения».

23 сентября Politico писало, что на встрече с фракцией Слуга народа на прошлой неделе Зеленский не скрывал своего возмущения внутренней критикой и выразил разочарование в собственной партии.

Издание писало, что украинский лидер сфокусировался на военном положении и четко обозначил намерение баллотироваться на любых выборах, которые состоятся после".

В то же время три источника NV во фракции партии Слуга народа опровергли данные о том, что тема выборов поднималась на встрече Зеленского с депутатами.

«На самом деле, о выборах вообще не шло речи», — сказал NV один из нардепов-собеседников.

Из текста Politico было неочевидно, на каком именно источнике или заявлении издание основывает свой тезис о возможности баллотирования Зеленского на следующих выборах.