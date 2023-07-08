Отводил самолет от домов украинцев. Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Даниилу Мурашко 8 июля, 21:35 Даниил Мурашко (Фото:www.facebook.com/299brigade)

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда майору Даниилу Мурашко. Он погиб в январе в Донецкой области, пытаясь отвести самолет от домов украинцев.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — говорится в сообщении.

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С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника.

27 января во время выполнения боевого задания в составе пары самолет Даниила Мурашко был подбит вражеским истребителем.

«Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий», — рассказали в бригаде.

В связи с этим боец потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом Мурашко был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.