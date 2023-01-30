Пытался отвести самолет от жилых домов. В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой 30 января, 15:46 Даниил Мурашко (Фото:www.facebook.com/299brigade)

В пятницу, 27 января, в Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой Даниил Мурашко.

Об этом в понедельник, 30 января, в Facebook сообщила 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

В бригаде рассказали, что с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии РФ офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявлял при этом героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу, был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих.



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С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 особей живой силы противника.

«Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника», — говорится в сообщении.

В бригаде заявили, что за выдающиеся достижения в борьбе с врагом Мурашко был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Во время выполнения боевого задания в составе пары 27 января был подбит вражеским истребителем.

«Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий», — рассказали в бригаде.

В связи с чем боец потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя.

За проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания Герой Украины (посмертно).