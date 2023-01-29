«Помним свою историю». Зеленский почтил память Героев Крут

29 января, 14:23
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Зеленский почтил память Героев Крут (Фото:ОПУ)

Зеленский почтил память Героев Крут (Фото:ОПУ)

В воскресенье, 29 января, в День памяти Героев Крут президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак с командой почтили память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917−1921 годов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

На Аскольдовой могиле в Киеве Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Глава государства отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу. Поэтому в чести памяти присутствовал и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный,

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В церемонии приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета Одесская морская академия, Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Чествование памяти Героев Крут (Фото: ОПУ)
Чествование памяти Героев Крут / Фото: ОПУ
Чествование памяти Героев Крут (Фото: ОПУ)
Чествование памяти Героев Крут / Фото: ОПУ
Чествование памяти Героев Крут (Фото: ОПУ)
Чествование памяти Героев Крут / Фото: ОПУ
Чествование памяти Героев Крут (Фото: ОПУ)
Чествование памяти Героев Крут / Фото: ОПУ
https://twitter.com/APUkraine/status/1619657493705289729

Андрей Ермак в своем Twitter написал, что «студенты и курсанты, которые столкнулись с превосходящей силой большевиков и сдерживали их наступление на Киев, своей жизнью заплатили за независимость Украины и вдохновляли на борьбу за нее последующие поколения».

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1619621068649693185
https://www.youtube.com/embed/Byt3Im5HYms
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Память Бой под Крутами Владимир Зеленский Президент Андрей Ермак Алексей Резников Алексей Данилов Валерий Залужный

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