



Именно под Крутами дать отпор силам Красной гвардии пришлось наименее подготовленному звену украинского войска: в частности, им противостояли несколько сотен киевских юнкеров, а также студентов и гимназистов. После боя большевики расстреляли 27 (по некоторым данным, 28) пленных юношей. Часть из них в 1918 году с почестями похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Сейчас это захоронение не сохранилось, хотя поблизости установлен памятный знак героям Крут.



NV напоминает о главных фактах битвы под Крутами, которые удалось установить историкам. В материале использованы данные 104 года назад, в январе 1918 года, возле железнодорожной станции Круты (ныне Черниговская область) силы Украинской Народной Республики, которая за несколько дней до того провозгласила свою независимость, пытались остановить наступление большевистских войск, продвигавшихся на Киев.Именно под Крутами дать отпор силам Красной гвардии пришлось наименее подготовленному звену украинского войска: в частности, им противостояли несколько сотен киевских юнкеров, а также студентов и гимназистов. После боя большевики расстреляли 27 (по некоторым данным, 28) пленных юношей. Часть из них в 1918 году с почестями похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Сейчас это захоронение не сохранилось, хотя поблизости установлен памятный знак героям Крут.NV напоминает о главных фактах битвы под Крутами, которые удалось установить историкам. В материале использованы данные Исторической правды Института национальной памяти и проекта Likбез. Исторический фронт (в частности, современные исследования историков Михаила Ковальчука и Виталия Скальского , которые детально изучают документы об истории Украинской революции 1917−1921 годов).

Руководство УНР не ожидало основного удара большевиков со стороны Крут и Чернигова

Трагические обстоятельства боя под Крутами были частично обусловлены стратегическим просчетом военного командования УНР, которое не предполагало возможности основного удара большевиков с этого направления.



После Октябрьской революции Совнарком объявил войну украинскому правительству в Киеве в декабре 1917 года, вскоре начались боевые действия, к концу того же года советская власть была провозглашена в Харьковской и Екатеринославской губерниях.



В начале 1918-го именно со стороны Харькова, по железной дороге через Полтаву, вела наступление на Киев основная колонна войск Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева — наиболее боеспособная часть большевистских сил, преимущественно красногвардейцев. Поэтому именно на полтавское направление в январе 1918 года Киев направил свои основные и наиболее опытные ударные силы подкрепления.



Впрочем, Муравьев совершил неожиданный «ход конем», как характеризует его действия историк Михаил Ковальчук. Он перебросил свои силы через Прилуки до станции Бахмач, чтобы ударить войска УНР с черниговского направления, объединив усилия с другой колонной большевиков. Эти войска под руководством Рейнгольда Берзина пытались продвинуться на украинскую столицу из Гомеля через Бахмач, силы состояли в основном из бывших фронтовиков и были гораздо менее мотивированными. Наступление шло медленнее, до сих пор его удавалось сдерживать силами киевских старшекурсников Первой украинской юношеской военной школы им. Богдана Хмельницкого.



Украинские юнкеры удерживали позиции у города Бахмач с середины декабря 1917 года и были истощены обороной. Поэтому в 20-х числах января 1918-го, не дождавшись подкрепления или ротации и не зная о планах Муравьева, большая часть украинских защитников на короткое время вернулась в Киев, оставив незначительные силы удерживать оборону Бахмача.



Уже вскоре военное руководство УНР (командующий Киевским военным округом Николай Шинкарь и начальник его штаба генерал Александр Греков) приказало юнкерам вернуться на позиции в Бахмач. А еще позволило присоединиться к этим силам Студенческому куреню — самому неопытному и только что сформированному отряду, состоявшему из киевских студентов и гимназистов. Историки предполагают, что в УНР посчитали «черниговское» направление относительно безопасным участком фронта, и потому решились на такой шаг.



Когда эти юношеские силы УНР утром 29 января 1918 года эшелоном вернулись в район Бахмача, линия обороны отодвинулась уже к станции Круты, где украинской молодежи и пришлось принять бой с неожиданно мощными и объединенными силами большевиков (под общим руководством Муравьева).

Большевистское войско под Крутами в разы превосходило силы УНР

По подсчетам историков, к моменту боя под Крутами общая численность сил УНР составляла 500−600 человек.



В частности, станцию защищали:

• 250−400 юнкеров 1-й украинской юнкерской школы им. Богдана Хмельницкого (Киев);

• около 120 человек — Студенческий курень Сечевых стрельцов (добровольческое объединение, сформированное в Киеве в начале января 1918 года, куда вошли учащиеся и студенты киевских гимназий и университетов, не имевшие специальной военной выучки);

• 50−100 человек — добровольцы из местного Свободного казачества («Курень смерти»).



Эти силы УНР имели на вооружении 16 пулеметов, запас боеприпасов, бронепоезд, а также созданную еще ранее для защиты Бахмача импровизированную «боевую платформу» (два вагона плюс платформа с одной пушкой, все собственноручно «бронированное» шпалами, мешками с песком, листовым железом и т. д.). Неподалеку от станции стоял эшелон украинских защитников, которым в итоге и удалось эвакуировать раненых и уцелевших участников боя.

Объединенные колонны большевистских войск под общим руководством Муравьева насчитывали до 5 тыс. человек, из них 1 тыс. бойцов-красногвардейцев должны были непосредственно наступать на Круты, а при необходимости большевики могли быстро увеличить это войско до 3 тыс. человек (за счет отрядов, оставшихся в Бахмаче). Кроме того, наступление большевистской пехоты на станцию, которую обороняли силы УНР, могли поддержать пушечным и пулеметным огнем два бронепоезда.



Таким образом, в целом большевистские силы в районе Крут примерно в шесть раз превосходили защитников УНР количественно. Сильнее была и их огневая мощь.

Наименее опытный отряд учащихся и студентов должен был остаться в Киеве, а не уехать на фронт

Студенческий курень, вокруг которого развернулись самые трагические события обороны Крут, насчитывал не более 120 человек и был создан вовсе не для участия в боях на фронте.



Зимой 1917−1918 годов на фоне большевистского наступления на Украинскую Народную Республику среди киевской молодежи поднялась волна добровольческой самоорганизации для защиты УНР и Киева в частности.

Заявление Украинского народного университета о создании добровольческого Студенческого куреня, 4 января 1918 года / Фото: Wikimedia

Как свидетельствуют документы, на собрании киевских вузов студенты принимали решение о необходимости создания вспомогательной силы для Сечевых стрельцов. «Украинская фракция центра Университета Св. Владимира зовет студентов-украинцев всех высших школ немедленно прийти на помощь своему краю и народу, единодушно став под знамя борцов за свободу Украины против московитских захватчиков, которые хотят подавить все, что добыто нами долгим, тяжелым, героическим трудом. Надо любой ценой остановить тот поход, который может привести Украину к страшной руине и долговечному упадку. Пусть каждый студент-украинец помнит, что в это время негоже быть безразличным», — говорилось в обращении университета Св. Владимира (ныне КНУ им. Т. Шевченко). Аналогичные заявления утверждали также в других заведениях.



Новая формация была создана в начале января 1918 года и получила название Студенческий курень Сечевых стрельцов, куда вошли ученики старших классов и студенты таких учебных заведений:



• Украинского народного университета,

• Второй украинской гимназии имени Кирилло-Мефодиевского братства,

• Политехнического института,

• Киевского университета им. Св. Владимира,

• Комерційного інституту,

• Першої української гімназії ім. Т. Шевченка.



Курень состоял из единственной сотни, она должна была помогать поддерживать безопасность и порядок в Киеве. Студентам выделили «наставника» из Киевского кадетского корпуса, который должен был научить их базовым навыкам военного дела — это и была вся подготовка сечевиков-новичков.



Историки полагают, что на фронт Студенческий курень отправлять никто не планировал, а под Крутами эти юноши оказались по стечению обстоятельств. В частности, из-за того, что во время своего «выучки» в Киеве пересеклись в казармах с юнкерами, только что вернувшимися из-под Крут в столицу с требованием ротации и подкрепления. Студенческий курень предложил стать таким «подкреплением», а военное руководство УНР на это согласилось, ошибочно считая черниговское направление относительно безопасным.



Именно так молодые неопытные юноши оказались 29 января на железнодорожной станции Круты.

Защитникам Крут удалось сдерживать врага в течение всего дня

Сражение под Крутами продолжалось практически весь световой день. Защитники УНР, несмотря на значительное преимущество большевистских сил, смогли дать им бой. Они успели выкопать импровизированные окопы, частично использовали железнодорожную насыпь как защитное препятствие. Поэтому красногвардейских пехотинцев, продвигавшихся со стороны Бахмача по открытому полю, встретил интенсивный пулеметный огонь. При этом защитники Крут разделились и заняли несколько отдельных позиций, а младшую часть Студенческой сотни отправили подальше от эпицентра событий, на крайний левый участок позиций.

Самая известная схема боя под Крутами, которую изобразил сотник Сергей Горячко / Инфографика: Wikimedia

«Студенческой сотне раздали по одной или две обоймы с предупреждением, чтобы вели себя осторожно, потому что многие стрелять не умели», — вспоминал один из участников событий, которого цитирует историк Михаил Ковальчук.



Наступление большевиков войскам УНР удалось сдерживать до вечера, однако постепенно они теряли силы. Был поврежден и вынужден отъехать украинский бронепоезд, а впоследствии также импровизированная бронированная платформа УНР, которая некоторое время одиноко противостояла обстрелам врага и его двум полноценным бронепоездам. У защитников Крут заканчивались патроны и ленты к пулеметам.



К тому же поступило неблагоприятное известие из Нежина, расположенного в тылу «крутян». Тамошняя застава — бойцы украинского военного куреня им. Т. Шевченко — решили перейти на сторону большевиков и принять их «революционный отряд с достойными почестями, приветствуя его как борцов за трудовой народ, и оказывать ему всяческую поддержку».



Историк Ковальчук считает, что это окончательно определило ход событий. «Стало понятно, что необходимо эвакуироваться: в условиях ночного боя [силам УНР] грозило полное окружение, ситуация могла закончиться катастрофически», — объяснял он на открытой лекции проекта Исторический ликбез, посвященный 100-летию событий под Крутами.



Поздним вечером защитники Крут по приказу командиров оборонительной операции начали покидать позиции. Они продвигались к военному эшелону, который ждал вдали с тыловой стороны станции Круты в направлении Киева. Однако произошло роковое событие: один отряд (чета) из Студенческого куреня (около 30 человек) заблудился в темноте и вышел со своей позиции к самой станции, которую на тот момент уже захватили большевики.



«В ходе детального личного досмотра я узнал, что не оказалось целой четы Студенческой сотни до 30 человек, хотя командир сотни заверял, что они вот-вот прибудут. Отправил я разведку, задержал эшелон — но все было напрасно», — вспоминал Гончаренко. Эшелон со всеми уцелевшими силами УНР был вынужден уехать из-под Крут.

Так в плену красногвардейцев оказалась часть наименее опытных защитников Крут, в том числе киевские студенты и учащиеся (не менее 7 гимназистов, как удалось установить историку Виталию Скальскому). Среди них, вероятно, был и младший брат сотника Аверкия Гончаренко, командовавший всеми войсками УНР под Крутами — по крайней мере, сам он писал об этом в мемуарах.



27 расстрелянных большевиками юношей — лишь часть потерь УНР под Крутами

Следующий после боя день стал последним почти для трех десятков украинских юношей, плененных большевиками. Захватчики-московиты расстреляли их, покидая станцию Круты — всего 27 или 28 человек. Данные историков до сих пор отличаются, подлинный пофамильный список погибших не сохранился. Самым старшим было около 25−26 лет.



По-разному оценивают и общее количество потерь УНР, включая защитников Крут, убитых во время боя или умерших из-за тяжелых ранений вскоре. Институт национальной памяти приводит цифру в 70−100 погибших воинов УНР (включая расстрелянных студентов) — то есть около шестой части всех сил, которые удалось собрать для обороны станции Круты. Вместе с ранеными эта цифра возрастает до 127−146 или даже до 250 человек — в зависимости от источника.



Также неизвестно точное количество большевиков, погибших при наступлении на Круты. Обычно называют цифру в 300 человек — убитых и раненых вместе.



Тела расстрелянных украинских юношей были похоронены сначала неподалеку от места боя, а затем перезахоронены в Киеве на Аскольдовой могиле. Эта церемония состоялась в марте 1918 года — уже после того, как правительство УНР смогло вернуться в освобожденный от большевиков Киев при поддержке немецко-австрийских войск. История сохранила 20 фамилий погибших защитников Крут, хотя из-за потери документов исследователи до сих пор не уверены, сколько именно тел расстрелянных удалось перевезти в Киев и сколько из них нашли покой на Аскольдовой могиле. После того как в середине 1930-х годов кладбище оттуда убрали, часть захоронений перенесли на другие кладбища украинской столицы. В частности, могила героев Крут Владимира Шульгина находится на Лукьяновском кладбище.

В историю могла войти неверная дата битвы

Современные исследователи предполагают, что на самом деле бой под Крутами произошел 30-го, а не 29 января 1918 года. А ложная дата в историографии была зафиксирована из-за публикации в советской прессе, где днем захвата большевиками московитами станции Круты числилось 29 января. Сообщение базировалось на информации штаба Муравьева, хотя на самом деле российские красногвардейцы могли сначала перепутать с Крутами соседнюю станцию Плиски, которая также являлась локацией боев тех дней.



Такую версию событий отстаивает, в частности, историк Михаил Ковальчук, которому удалось отыскать воспоминания некоторых участников боя — «в том числе и написанные непосредственно после тех событий, где днем крутянского подвига все же названо 30 января». Ковальчук также указывает на ряд несоответствий, в частности, на то, что большевистские силы оказались в Нежине (18 км от Крут) только 31 января, что также свидетельствует в пользу версии о битве за день до того. Историк ссылается и на данные сохранившихся в РФ большевистских архивов, с которыми он имел возможность работать до начала войны с Россией — в них также речь идет о 30 января как о дате взятия Крут.



Как свидетельствует Украинский институт национальной памяти, для УНР счет тогда действительно шел на дни.

Объединенные большевистские войска Муравьева вскоре после боя под Крутами захватили Киев (столицу штурмовали 4−8 февраля 1918 года). Однако 9 февраля УНР подписала в Бресте (современная Беларусь) Брест-Литовский мирный договор — соглашение со странами Четверного союза (Германской империей, Австро-Венгерской империей, Османской империей и Болгарским царством). По этому документу они признавали УНР независимым равноправным государством, а также обязывались помочь Центральной Раде освободить территорию УНР от большевиков. Этот вынужденный шаг на время позволил УНР удержать государственность.



Уже 1 марта 1918 года из-за наступления австро-немецких войск силы большевиков были вынуждены покинуть Киев. Через неделю в город вернулось правительство Центральной Рады, большевистская власть на время была свергнута. Поэтому, как считают некоторые историки, бой под Крутами был одним из факторов, позволивших УНР выиграть хоть немного времени для проведения исторически важных переговоров.

Как минимум один из участников боя под Крутами дождался провозглашения независимости Украины

Матвей Данилюк, которому на момент битвы под Крутами было около 25 лет, в январе 1918 года оборонял железнодорожную станцию в составе юнкеров Киевской юношеской школы им. Богдана Хмельницкого, где он учился. Был воином армии УПА и считается единственным участником битвы, дожившим до провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Матвей Данилюк / Фото: Wikimedia Commons