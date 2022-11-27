Оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья 27 ноября, 09:13 Россия снова атаковала пригород Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Армия РФ в ночь на воскресенье, 27 ноября, нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

После взрыва двух российских ракет, вероятно, С-300, на территории одного из агропредприятий начался пожар. Повреждены здание и забор.

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25 ноября оккупанты дважды атаковали пригород Запорожья. Ночью ракеты попали рядом с больницей, днем — разрушили СТО. Люди в результате атаки не пострадали, повреждены здания.