Войска РФ повторно атаковали пригород Запорожья: глава ОВА показал масштабы разрушений

25 ноября, 10:42
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Во время атаки российские ракеты разрушили СТО (Фото:Александр Старух/Telegram)

Во время атаки российские ракеты разрушили СТО (Фото:Александр Старух/Telegram)

Утром в пятницу, 25 ноября, войска РФ повторно ударили ракетами по пригороду Запорожья.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские ракеты разрушили СТО. Обошлось без жертв, но здание сильно повреждено.

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В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей.

По предварительным данным, люди не пострадали. Здание повреждено.

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В ночь на 23 ноября ракеты попали в родильное отделение Вольнянска. Погиб двухдневный младенец, его мама и врач остались живы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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