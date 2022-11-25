Войска РФ повторно атаковали пригород Запорожья: глава ОВА показал масштабы разрушений 25 ноября, 10:42 Во время атаки российские ракеты разрушили СТО (Фото:Александр Старух/Telegram)

Утром в пятницу, 25 ноября, войска РФ повторно ударили ракетами по пригороду Запорожья.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские ракеты разрушили СТО. Обошлось без жертв, но здание сильно повреждено.

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В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей.

По предварительным данным, люди не пострадали. Здание повреждено.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.

В ночь на 23 ноября ракеты попали в родильное отделение Вольнянска. Погиб двухдневный младенец, его мама и врач остались живы.