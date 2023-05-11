Залужный о «совке» в ВСУ: Есть отголоски, я долго не разбираюсь, если вижу

11 мая, 19:19
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал о нетерпимости к отголоскам СССР в украинской армии.

В интервью Дмитрию Комарову, которое выйдет 12 мая, он подчеркнул, что советская армия «жила» в рядах ВСУ долгое время, и даже сегодня остаются некоторые отголоски периода СССР.

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«Не до конца она еще завершила свое существование», — заявил генерал.

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Военачальник отметил, что сейчас, когда идут тяжелые бои, куча процессов связаны друг с другом, реформировать армию очень сложно.

«Но мои подчиненные знают это. И если я где-то найду немного представителя советской армии на любом посту, то я долго разбираться не буду», — сказал Залужный.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СССР Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

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