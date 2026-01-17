Удар из РСЗО Торнадо-С. Повреждения в результате российской атаки на критическую инфраструктуру Харькова очень значительные, есть пострадавшие

В Харькове прогремели мощные взрывы 17 января 2026 года (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

В Харькове в субботу, 17 января, прогремели взрывы на фоне информации об угрозе баллистики . Местные власти сообщают о российском обстреле критической инфраструктуры.

18:04. По предварительным данным, атаку на Харьков с 14:10 до 14:30, в результате которой был поврежден объект критической инфраструктуры и пострадали три человека, россияне совершили из РСЗО Торнадо-С, сообщила Харьковская областная прокуратура.



Реклама

17:46 Третья пострадала в Харькове — 52-летняя женщина, уточнил Синегубов.



16:44 Число пострадавших в результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харькове возросло до трех, заявил Терехов.



16:21. Число пострадавших в результате удара увеличилось до двух — второму пострадавшему 59 лет, ему оказывают медицинскую помощь в больнице, сообщил Синегубов.



16:15. Повреждения критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова, которую атаковали россияне, очень значительны, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Это не тот случай, когда „немного подлатали и поехали дальше“. Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом. С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее, любое новое повреждение сразу „съедает“ возможности для стабилизации», — заявил Терехов.

Он добавил, что из-за повторяющихся атак на критическую инфраструктуру система не успевает полностью восстановиться.

«Любой следующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление — длиннее и тяжелее. Но мы все равно работаем», — написал мэр Харькова.

Он поблагодарил тепловиков, энергетиков, коммунальщиков и спасателей ГСЧС.

15:26. Пострадавший, 62-летний мужчина, госпитализирован, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

14:36. Россия бьет по объекту критической инфраструктуры, добавил Терехов. По данным ОВА, в результате атаки пострадал один человек.

Обновлено в 14:31. В результате российского обстрела Индустриального района есть пострадавшие, сообщил мэр Терехов, не уточнив количество.

Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели на Харьков. В городе прогремело по меньшей мере три взрыва.

Реклама:

Мэр города Игорь Терехов заявил о российском ударе по Индустриальному району города, последствия уточняются.

Впоследствии руководитель областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил взрывы в городе и заявил, что информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога объявлена на востоке и частично на севере Украины.