Удар из РСЗО Торнадо-С. Повреждения в результате российской атаки на критическую инфраструктуру Харькова очень значительные, есть пострадавшие
В Харькове прогремели мощные взрывы 17 января 2026 года (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)
В Харькове в субботу, 17 января, прогремели взрывы на фоне информации об угрозе баллистики. Местные власти сообщают о российском обстреле критической инфраструктуры.
18:04. По предварительным данным, атаку на Харьков с 14:10 до 14:30, в результате которой был поврежден объект критической инфраструктуры и пострадали три человека, россияне совершили из РСЗО Торнадо-С, сообщила Харьковская областная прокуратура.
17:46 Третья пострадала в Харькове — 52-летняя женщина, уточнил Синегубов.
16:44 Число пострадавших в результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харькове возросло до трех, заявил Терехов.
16:21. Число пострадавших в результате удара увеличилось до двух — второму пострадавшему 59 лет, ему оказывают медицинскую помощь в больнице, сообщил Синегубов.
16:15. Повреждения критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова, которую атаковали россияне, очень значительны, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Это не тот случай, когда „немного подлатали и поехали дальше“. Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом. С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее, любое новое повреждение сразу „съедает“ возможности для стабилизации», — заявил Терехов.
Он добавил, что из-за повторяющихся атак на критическую инфраструктуру система не успевает полностью восстановиться.
«Любой следующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление — длиннее и тяжелее. Но мы все равно работаем», — написал мэр Харькова.
Он поблагодарил тепловиков, энергетиков, коммунальщиков и спасателей ГСЧС.
15:26. Пострадавший, 62-летний мужчина, госпитализирован, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
14:36. Россия бьет по объекту критической инфраструктуры, добавил Терехов. По данным ОВА, в результате атаки пострадал один человек.
Обновлено в 14:31. В результате российского обстрела Индустриального района есть пострадавшие, сообщил мэр Терехов, не уточнив количество.
Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели на Харьков. В городе прогремело по меньшей мере три взрыва.
Мэр города Игорь Терехов заявил о российском ударе по Индустриальному району города, последствия уточняются.
Впоследствии руководитель областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил взрывы в городе и заявил, что информация о пострадавших не поступала.
Воздушная тревога объявлена на востоке и частично на севере Украины.