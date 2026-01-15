В некоторых районах Харькова в четверг, 15 января, были слышны звуки взрывов, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

17:16. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что профильные службы перевели в усиленный режим работы из-за российской атаки на энергетику. Масштабы разрушений и последствия сейчас выясняются, в Харькове и области действуют плановые отключения света.

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Обновлено в 16:30. Игорь Терехов сообщил, что россияне разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий будет работать круглосуточно, в городе делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских ударов, заявил городской голова.

Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьков.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне наносят удары по пригороду.

Впоследствии Синегубов также подтвердил удары по пригороду и заявил, что последствия попадания уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога объявлена на севере Харьковщины, а также в других восточных областях Украины.

Карта тревог по состоянию на 14:50 / Фото: alerts.in.ua

Ночью армия РФ атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed. ПВО обезвредила 61 вражеский дрон, сообщали Воздушные силы ВСУ.