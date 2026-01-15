Россия разрушила крупный энергетический объект в Харькове — Терехов
Россия атаковала баллистикой пригород Харькова (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)
В некоторых районах Харькова в четверг, 15 января, были слышны звуки взрывов, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.
17:16. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что профильные службы перевели в усиленный режим работы из-за российской атаки на энергетику. Масштабы разрушений и последствия сейчас выясняются, в Харькове и области действуют плановые отключения света.
Обновлено в 16:30. Игорь Терехов сообщил, что россияне разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий будет работать круглосуточно, в городе делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских ударов, заявил городской голова.
Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьков.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне наносят удары по пригороду.
Впоследствии Синегубов также подтвердил удары по пригороду и заявил, что последствия попадания уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Воздушная тревога объявлена на севере Харьковщины, а также в других восточных областях Украины.
Ночью армия РФ атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed. ПВО обезвредила 61 вражеский дрон, сообщали Воздушные силы ВСУ.