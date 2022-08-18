«Показательную казнь хотят устроить». Оккупанты с ужасом думают о контрнаступлении ВСУ 24 августа — перехват
Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Российские оккупанты боятся контрнаступления ВСУ, свидетельствует телефонный перехват украинской разведки.
В отрывке разговора, который опубликован в Telegram-канале ГУР Минобороны, оккупант рассказывает своей матери, что украинские военные якобы собираются в контрнаступление 24 августа.
По его словам, такую информацию им предоставила разведка РФ.
«До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить», — говорит захватчик.
Он также жалуется на своего командира бригады, который оставляет их на позициях уже на третий срок без ротаций.
Женщина же не верит словам сына и уверяет, что о них не могли забыть.
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