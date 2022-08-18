«Показательную казнь хотят устроить». Оккупанты с ужасом думают о контрнаступлении ВСУ 24 августа — перехват 18 августа, 14:05 Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты боятся контрнаступления ВСУ, свидетельствует телефонный перехват украинской разведки.



В отрывке разговора, который опубликован в Telegram-канале ГУР Минобороны, оккупант рассказывает своей матери, что украинские военные якобы собираются в контрнаступление 24 августа.

Видео дня

По его словам, такую информацию им предоставила разведка РФ.

«До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить», — говорит захватчик.

Он также жалуется на своего командира бригады, который оставляет их на позициях уже на третий срок без ротаций.

Женщина же не верит словам сына и уверяет, что о них не могли забыть.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.