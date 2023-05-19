Ждут контрнаступления ВСУ. Российские войска усиливают оборонительные позиции в районе ЗАЭС — Reuters 19 мая, 11:04 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В последние недели российские войска усиливали оборонительные позиции в районе Запорожской атомной электростанции в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ, сообщает Reuters со ссылкой на слова четырех свидетелей.

«Вокруг города были вырыты новые траншеи и установлено больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север через широкое водохранилище в сторону контролируемой Украиной территории», — сказано в сообщении.

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В материале сказано, что россияне уже несколько месяцев занимают огневые позиции на вершине некоторых зданий. Для возможного сдерживания беспилотников были установлены сети.

Меры, описанные двумя украинцами, работающими на электростанции, и двумя другими жителями города Энергодар, подчеркивают риски, которые война представляет для безопасности объекта.



Источники говорили на условиях анонимности из-за опасений за свою безопасность в городе, оккупированном Россией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.