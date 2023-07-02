«Как тараканов их не передавить». Пресс-секретарь Сил обороны Юга рассказала NV, что происходит на Антоновском мосту 2 июля, 18:47 NV Премиум Антоновский мост в Херсоне после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, в эфире Radio NV объяснила, что происходит вокруг Антоновского моста и какие силы оккупанты разместили сейчас вдоль левого берега Херсонской области.

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления.

Именно российская ДГВ была задействована в обороне восточного берега реки Днепр вблизи Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

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Оккупанты на левом берегу Днепра в Херсонкой области, опасаясь активных действий со стороны ВСУ, накануне ударили ракетой по Антоновскому мосту.

По данным общественного деятеля Сергея Стерненко, вероятно, россияне применили Искандер.

Что происходит возле Антоновского моста в Херсоне?

Вопрос в том, какая за этим стоит цель, для того, чтобы это сообщать. Если это сообщают российские «военкоры» так называемые, то понятно, что они работают на пропагандистскую машину, они работают для того, чтобы максимально сбить «накал страстей», так называемый, который не дает им покоя. Они пытаются накалять обстановку, они пытаются оправдывать свои неудачи, неудачи своего войска оккупационного. Если говорить об ответственных медиа, они должны понимать, что режим информационной тишины объявляется не просто так.