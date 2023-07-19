Украина уже проигрывает России в применении и производстве беспилотников — волонтер объяснил почему 19 июля, 19:55 Ученики школы, которая готовит операторов дронов в Украине, собираются запускать беспилотник (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в интервью Radio NV объяснил, почему Украина уже проигрывает России в применении и производстве беспилотников.

«Сейчас мы отстаем, это правда. Это не только то, что мы знаем из СМИ. Многих всколыхнула новость, что россияне собираются увеличивать в 50 раз количество производства Ланцетов. Но те люди, которые на фронте, живут фронтом, вам скажут, что такая ситуация уже давно. И Ланцеты действительно на поле боя доминируют. И много нашей техники сожгли этими Ланцетами. Более того, противник все активнее применяет FPV-дроны, где мы были пионерами — за нами было, вроде бы, явное преимущество. И тем не менее, мы теперь опаздываем, проигрываем эту гонку», — сказал Касьянов в эфире Radio NV.

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Волонтер связал это с тем, что, хотя Россия долго принимает решение о запуске серии беспилотников и строительстве заводов, однако имеет все ресурсы и возможности для этого, а Китай может продать ей часть комплектующих, которой не хватает, под видом гражданской продукции.

«Они построят заводы, будут производить. Возможно, это будут не самые лучшие дроны, но их будет много. А здесь мы проигрываем вчистую. Потому что у нас почему-то кто-то решил (доминирует в обществе такое мнение), что все решает частная инициатива. Это не так», — подчеркнул он.

Касьянов отметил, что в западных странах есть государственный арсенал, который производит много стандартизированной продукции, тогда как в Украине «сейчас около 200 различных производителей дронов, каждый клепает свою какую-то конструкцию», причем их дроны похожи по характеристикам, но отличаются для бойцов в применении, поскольку не являются массовыми продуктами.

«Нам надо выбрать из этих сотен одну-две модели — одну легкую, другую тяжелую, третью разведывательную; выбрать, что это будет стандартом, и дать всем возможность производить, как инструкцию, как технологию, как лицензию по какой-то твердой стандартной цене, если они хотят производить. Чтобы бойцам легче было. Чтобы боеприпасы были стандартные к этим дронам. Чтобы их выпускать массово. Построить заводы, наконец. Завод по производству дронов будет стоить где-то 20 млн гривен. Это замена герба на статуе Родина-мать сейчас, которая совсем не ко времени. Я не говорю уже, на сколько миллионов переложена плитка в Киеве на дорогах, проведено всевозможное озеленение и меняется дорожное полотно на черниговской трассе — это вполне достойное и приличное полотно. И под Киевом такие же вещи происходят. Наши дроны закатываются в асфальт», — заявил волонтер.

Он напомнил, что в Украине давно есть дроны, которые могут составить конкуренцию Ланцетам, но «вопрос в серийном производстве, в поддержке государства, в определении, кто этим будет заниматься, в строительстве завода или в поручении каким-то частным структурам».

Ранее нардеп и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV заявил, что «на каком-то этапе» поставкой дронов Вооруженным силам Украины занимались сразу несколько структур: Минобороны, Минцифры, Минстратегпром, Укроборонпром и волонтеры.

Он высказал мнение, что из-за этого поставкам дронов не хватало организации.

Рахманин рассказал, что для того, чтобы максимально организовать этот процесс, несколько раз проходили совещания с участием президента, однако нардеп «имеет ощущение», что этот вопрос до конца не упорядочен.

Он также обратил внимание на то, что в Украине не систематизирована информация по использованию дронов.