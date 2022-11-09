Россияне могли ударить кассетными боеприпасами по окрестностям Кривого Рога — Вилкул

9 ноября, 21:05
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Оккупанты могли ударить кассетными боеприпасами (Фото:ГСЧС)

Оккупанты могли ударить кассетными боеприпасами (Фото:ГСЧС)

Войска РФ обстреляли Криворожский район. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предупредил, что оккупанты могли ударить кассетными боеприпасами.

«Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно Смерч или Торнадо С. Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов», — написал он в Telegram.

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Вилкул призвал жителей Кривого Рога и Криворожского района смотреть под ноги, следить за детьми и не брать в руки незнакомые предметы.

В окрестностях Кривого Рога прогремели взрывы приблизительно в 19:30. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили уже после взрывов.

https://www.youtube.com/embed/bn_nzKIHvJA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ РСЗО Криворожский район

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