В Днепропетровской области погиб подросток, который коснулся кассетного снаряда — ОВА

31 августа, 20:31
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Последствия российских обстрелов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия российских обстрелов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В Днепропетровской области погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного снаряда и боеприпас сдетонировал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Он уточнил, что трагедия произошла в Синельниковском районе. По данным ОВА, это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.

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Резниченко призвал местных жителей не приближаться к взрывчатке после вражеских обстрелов и не ходить в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Он напомнил, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо звонить спасателям или полиции.

«Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после прилетов», — пишет глава ОВА.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Снаряд Днепропетровская область Боеприпасы

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