В Кривом Роге прогремела серия взрывов, город атакуют шахеды

Об атаке дронов также предупреждают Воздушные Силы ВСУ (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)

В Кривом Роге в четверг, 17 июля, прогремела серия взрывов. Воздушные Силы предупреждают об атаке шахедов.

Обновлено 11:15 В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадала 43-летняя женщина, сообщил председатель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак. Ей оказали помощь на месте.

Пожар, возникший в результате ударов, спасатели потушили.

Обновлено 10:11 Руководитель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании в город. Он заявил, что в Центрально-Городском районе города развернули штаб помощи людям у места попадания. Идет ликвидация последствий, тушим пожар.

О серии взрывов в городе сообщил местный паблик Свои.

ЗМІ повідомляють про густий дим над містом. Місцеві жителі ховаються від російської атаки в криворізькому метро.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал Кривой Рог дронами.

Он подчеркнул, что в городе сохраняется угроза и призвал оставаться в безопасном месте.

Об атаке дронов на город также предупреждают Воздушные Силы ВСУ.