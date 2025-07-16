Наибольший удар по Кривому Рогу за войну: РФ атаковала баллистикой и 28 БПЛА, разрушено предприятие, в город возвращают свет

В ночь на среду, 16 июля, армия РФ ударила по Кривому Рогу ракетами и беспилотниками. В городе прогремела серия взрывов. Сообщается о пожарах.

Обновлено в 03:52. В Кривом Роге в результате российского удара ранения получил 17-летний парень, сообщил Александр Вилкул.

«К сожалению пострадал парень 17 лет — ранение в брюшную полость. Тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь», — отметил он.

Реклама

По словам председателя Совета обороны города, россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 БПЛА.

«Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу — без потерь, персонал находился в убежищах», — написал он.

В городе в результате атак вспыхнуло несколько пожаров.

«Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет», — добавил Вилкул.

00:05 О ракетной атаке по городу сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Враг ударил по Кривому Рогу. В результате ракетной атаки произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие», — написал он в Telegram.

Впоследствии глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог находится под массированной атакой шахедов.

«Уже около 20 „приходов“. Еще 15 шахедов в воздухе на подлете к городу», — отметил он.

По словам Вилкула, в результате атаки в городе фиксируются масштабные отключения света.

«Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах», — добавил он.