Наибольший удар по Кривому Рогу за войну: РФ атаковала баллистикой и 28 БПЛА, разрушено предприятие, в город возвращают свет
Работа пожарных управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, архивное фото (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на среду, 16 июля, армия РФ ударила по Кривому Рогу ракетами и беспилотниками. В городе прогремела серия взрывов. Сообщается о пожарах.
Обновлено в 03:52. В Кривом Роге в результате российского удара ранения получил 17-летний парень, сообщил Александр Вилкул.
«К сожалению пострадал парень 17 лет — ранение в брюшную полость. Тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь», — отметил он.
По словам председателя Совета обороны города, россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 БПЛА.
«Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу — без потерь, персонал находился в убежищах», — написал он.
В городе в результате атак вспыхнуло несколько пожаров.
«Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет», — добавил Вилкул.
00:05 О ракетной атаке по городу сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Враг ударил по Кривому Рогу. В результате ракетной атаки произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие», — написал он в Telegram.
Впоследствии глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог находится под массированной атакой шахедов.
«Уже около 20 „приходов“. Еще 15 шахедов в воздухе на подлете к городу», — отметил он.
По словам Вилкула, в результате атаки в городе фиксируются масштабные отключения света.
«Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах», — добавил он.