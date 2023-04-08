В Феодосии в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы 8 апреля, 11:38 Следы в небе после взрыва в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)

В Феодосии на территории оккупированного Крыма днем в субботу, 8 апреля прогремели мощные взрывы. Оккупанты заявляют, что сбили ракету, запущенную со стороны Украины.

Местные телеграм-каналы постят фото со следами в небе после взрыва.

Местные жители в чатах пишут, что слышали по меньшей мере два взрыва.

«Едва окна не выпали», «ужас такой», «дом дрогнул», «слышно было повсюду», — пишут очевидцы.

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Советник так называемого «главы Крыма» Олег Крючков заявил, что в Феодосийском районе сработали системы ПВО. Позже ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.

Российские СМИ опубликовали фото обломков от якобы сбитой украинской ракеты.

