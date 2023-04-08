В Феодосии в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы

8 апреля, 11:38
Поделиться:
Следы в небе после взрыва в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)

Следы в небе после взрыва в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)

В Феодосии на территории оккупированного Крыма днем в субботу, 8 апреля прогремели мощные взрывы. Оккупанты заявляют, что сбили ракету, запущенную со стороны Украины.

Местные телеграм-каналы постят фото со следами в небе после взрыва.

Местные жители в чатах пишут, что слышали по меньшей мере два взрыва.

«Едва окна не выпали», «ужас такой», «дом дрогнул», «слышно было повсюду», — пишут очевидцы.

Видео дня

Подслушано Феодосия / Telegram
Подслушано Феодосия / Telegram
Подслушано Феодосия / Telegram
Подслушано Феодосия / Telegram

Советник так называемого «главы Крыма» Олег Крючков заявил, что в Феодосийском районе сработали системы ПВО. Позже ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.

Читайте также:
Россияне утратили интерес к отдыху в Крыму — Дмитрий Кулеба

Российские СМИ опубликовали фото обломков от якобы сбитой украинской ракеты.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Сергей Аксенов Феодосия Керчь Взрыв хлопок Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X