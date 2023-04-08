В Феодосии в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы
Следы в небе после взрыва в Феодосии (Фото:Freedom / Telegram)
В Феодосии на территории оккупированного Крыма днем в субботу, 8 апреля прогремели мощные взрывы. Оккупанты заявляют, что сбили ракету, запущенную со стороны Украины.
Местные телеграм-каналы постят фото со следами в небе после взрыва.
Местные жители в чатах пишут, что слышали по меньшей мере два взрыва.
«Едва окна не выпали», «ужас такой», «дом дрогнул», «слышно было повсюду», — пишут очевидцы.
Советник так называемого «главы Крыма» Олег Крючков заявил, что в Феодосийском районе сработали системы ПВО. Позже ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.
Российские СМИ опубликовали фото обломков от якобы сбитой украинской ракеты.