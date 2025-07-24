В устье Дуная произошел взрыв на украинском судне, погибли три человека
Чрезвычайное происшествие произошло на устье Быстрое на Дунай (Фото: Администрация морских портов Украины/Facebook)
На судне-земснаряде государственного предприятия Администрация морских портов Украины произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером 23 июля. Судно находилось в устье Быстрое на Дунае для проведения плановых работ.
На борту находились 11 членов экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Другие члены экипажа находятся в больнице.
На месте происшествия работают соответствующие службы, детали трагедии уточняются. В АМПУ заверили, что обеспечат всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших.
Там добавили, что в результате инцидента морской подходной канал устье Быстрое временно закрыт для судоходства.
Проход судов в и из морских портов Дунайского региона сейчас осуществляется Сулинским каналом.
Земснаряд — судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.