СБУ разоблачила должностных лиц Администрации морских портов на хищении более 90 млн грн

4 февраля, 14:08
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СБУ разоблачила должностных лиц АМПУ на хищении более 90 млн грн (Фото:СБУ)

СБУ разоблачила должностных лиц АМПУ на хищении более 90 млн грн (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Южном филиале госпредприятия Администрация морских портов Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017—2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта Южный. При этом стоимость работ была искусственно завышена.

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Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов.

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СБУ
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Власти активизировались: что известно о последних коррупционных разоблачениях в Украине

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После того, как в конце января Украину всколыхнули сразу несколько скандалов со злоупотреблениями чиновников — в частности, о возможных коррупционных схемах на закупках продуктов у Минобороны — в Офисе президента объявили курс на борьбу с коррупцией.

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах власти, заявив, что «убирается все, что мешает государству». Глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия также анонсировал «активные» весенние посадки.

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Последние две недели отметились громкими увольнениями и отставками: были уволены главы ОВА в пяти областях, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который во время войны ездил в отпуск за границу, замминистра развития общин, пойманный на взятке в $400 тысяч. Написал заявление об отставке и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

На фоне скандала с закупками также подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, которому позже вручили подозрение. 2 февраля суд арестовал его с возможностью залога.

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Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыск в доме Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте на 40 млрд гривень (Фото:DR) «Это попытка отмазать». Что стоит за волной обысков среди знаковых персонажей украинской политики и важных чиновников — интервью NV

После резонансных коррупционных скандалов активизировались и обыски у чиновников и известных политических фигур. В частности, 1 февраля стало днем масштабных обысков и кадровых «чисток» в Украине.

Тогда Служба безопасности посетила с обысками Игоря Коломойского по делу о присвоении и отмывании 40 млрд грн бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. В тот же день СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру Укртатнафты.

Также СБУ приходила с обысками к нардепу ныне запрещенной пророссийской ОПЗЖ Вадиму Столару по делу о причастности его компаний к легализации денег подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

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Обыски прошли и у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о падении вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД.

Кроме того, 1 февраля был уволен весь руководящий состав таможни. Днем ранее СБУ и ГБР разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне.

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Среди других коррупционных злоупотреблений, которые СБУ и другие правоохранители разоблачили за последнюю неделю:

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И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что последние масштабные оперативно-следственные меры СБУ нацелены на «борьбу с внутренним врагом».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Коррупция Служба безопасности Украины (СБУ) Борьба с коррупцией Администрация морских портов Украины Коррупционный скандал Хищении средств Хищение средств

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