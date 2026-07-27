СБУ заявила о задержании агентов РФ, которые хотели отравить десятки военных ВСУ во время «благотворительной» вечеринки

СБУ заявила, что ее военная контрразведка задержала двух агентов ФСБ (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности заявила, что ее военная контрразведка задержала двух агентов ФСБ, пытавшихся убить несколько десятков военнослужащих Сил обороны в Харьковской области, организовав для них «благотворительную» вечеринку. Операцию СБУ лично координировал глава украинской спецслужбы Александр Поклад .

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 27 июля.

Расследование установило, что обоих агентов РФ завербовали дистанционно через Telegram-каналы по поиску «легкого заработка».

Реклама

По данным Службы безопасности, согласившись на сотрудничество с россиянами, они сначала выполняли тестовые задания: проводили фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также подожгли автомобиль Сил обороны.

Впоследствии, как отмечает СБУ, РФ задействовала агентов для попытки убийства украинских военных во время «благотворительной» вечеринки, которую на самом деле организовали российские спецслужбы.

Согласно материалам дела, чтобы заманить военнослужащих Сил обороны на «тематическое мероприятие», фигуранты арендовали загородный дом и разместили приглашение на вечеринку в ряде местных Telegram-каналов.

«По замыслу врага, во время мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальному исходу. Установлено, что посетить вечеринку согласились несколько десятков человек, большинство из которых — представители Сил обороны», — говорится в сообщении.

Служба безопасности сообщает, что параллельно с этим фигуранты получили от куратора задание изготовить мощную бомбу с зарядом взрывчатки массой 10 кг.

В СБУ отметили, что сотрудники военной контрразведки сработали на опережение и задержали одного из фигурантов, когда он переносил самодельное взрывное устройство в своем рюкзаке.

Другу агентку, жительку Харьковской области, задержали в арендованном доме, где она синтезировала компоненты для бомбы.

В ходе обысков у фигурантов изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, а также телефоны с доказательствами работы на РФ, в частности с указаниями российского куратора касательно других разведывательно-подрывных задач.

Реклама:

На данный момент задержанным объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.