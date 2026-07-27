СБУ заявила о задержании агентов РФ, которые хотели отравить десятки военных ВСУ во время «благотворительной» вечеринки

27 июля, 15:40
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СБУ заявила, что ее военная контрразведка задержала двух агентов ФСБ (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

СБУ заявила, что ее военная контрразведка задержала двух агентов ФСБ (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности заявила, что ее военная контрразведка задержала двух агентов ФСБ, пытавшихся убить несколько десятков военнослужащих Сил обороны в Харьковской области, организовав для них «благотворительную» вечеринку. Операцию СБУ лично координировал глава украинской спецслужбы Александр Поклад.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 27 июля.

Расследование установило, что обоих агентов РФ завербовали дистанционно через Telegram-каналы по поиску «легкого заработка».

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По данным Службы безопасности, согласившись на сотрудничество с россиянами, они сначала выполняли тестовые задания: проводили фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также подожгли автомобиль Сил обороны.

Впоследствии, как отмечает СБУ, РФ задействовала агентов для попытки убийства украинских военных во время «благотворительной» вечеринки, которую на самом деле организовали российские спецслужбы.

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Согласно материалам дела, чтобы заманить военнослужащих Сил обороны на «тематическое мероприятие», фигуранты арендовали загородный дом и разместили приглашение на вечеринку в ряде местных Telegram-каналов.

«По замыслу врага, во время мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальному исходу. Установлено, что посетить вечеринку согласились несколько десятков человек, большинство из которых — представители Сил обороны», — говорится в сообщении.

Служба безопасности сообщает, что параллельно с этим фигуранты получили от куратора задание изготовить мощную бомбу с зарядом взрывчатки массой 10 кг.

В СБУ отметили, что сотрудники военной контрразведки сработали на опережение и задержали одного из фигурантов, когда он переносил самодельное взрывное устройство в своем рюкзаке.

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Другу агентку, жительку Харьковской области, задержали в арендованном доме, где она синтезировала компоненты для бомбы.

В ходе обысков у фигурантов изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, а также телефоны с доказательствами работы на РФ, в частности с указаниями российского куратора касательно других разведывательно-подрывных задач.

На данный момент задержанным объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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Фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область

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