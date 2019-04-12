Выздоравливает медленно. Адвокат рассказал о состоянии прооперированного украинского моряка Сегодня, 09:03 454 Цей матеріал також доступний українською Громадське Накануне Сорока отметил свой день рождения Громадське

Выздоровление прооперированного украинского моряка Василия Сороки идет трудно и медленно.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Василий борется за свое выздоровление, которое идет трудно и медлительно. Остался небольшой оттек на кисти, болезненные ощущения", - написал он в Facebook.

По словам правозащитника, о процессе восстановления функций руки и пальцев можно будет говорить после снятия лангеты. Пока все обездвижено повязкой.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.



Их несколько недель продержали в больнице СИЗО Матросская тишина, а в январе перевели в СИЗО Лефортово в якобы "удовлетворительном состоянии".

Василий Сорока получил осколочное ранение руки. Врачи в СИЗО отказались проводить операцию по извлечению осколков. Из-за этого функции руки не восстанавливались, а отек не проходил.

Позже Сороку прооперировали в Москве.

