Субсидия на аренду жилья 2025. Кто из ВПЛ может получить, как и где оформить, какой размер

Кто и как может получить субсидии на аренду жилья (Фото: OleksandrPidvalnyi/Pixabay)

В 2025 году внутренне перемещенные лица могут подавать документы на назначение субсидии на аренду жилья.

Кто из ВПЛ может получить субсидию и кто из владельцев жилья может получить компенсацию

В январе 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 октября 2024 года № 1225, которым вводится:

▪ для ВПЛ — субсидия на оплату стоимости или часть стоимости найма (аренды) жилья;

▪ для наймодателя жилья — компенсация налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.

Участниками этого проекта являются внутренне перемещенные лица, которые нанимают жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов и которые:

▪ переместились (повторно переместились) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, для которых не определены даты завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации (перечень территорий), и не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждое лицо из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий;

▪ потеряли жилье (оно уничтожено или повреждено до степени, непригодной для проживания).

Субсидия на наем жилья назначается ВПЛ, которые не получают помощь на проживание.

Арендодатели, которые предоставляют жилье в аренду ВПЛ, могут получить компенсацию налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора, если они не получают компенсацию по программе Прихисток.

Как получить субсидию — главные требования

Для назначения субсидии наниматель вместе с владельцем жилья должны подать в Пенсионный фонд Украины заявление и подписанный договор найма.

При определении права нанимателя на назначение субсидии на аренду жилья учитываются:

▪ наличие в течение трех месяцев перед обращением транспортных средств (с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа);

▪ приобретение в течение трех месяцев перед обращением имущества, товаров или оплата услуг на сумму, превышающую 100 000 грн;

▪ покупка в течение трех месяцев перед обращением безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 000 грн;

▪ наличие (на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, или на 1 число каждого месяца, в котором такая субсидия получается) средств на депозитных счетах в общей сумме, превышающей 100 000 грн, задолженность по алиментам и т. д.

Также чтобы получить субсидию:

▪ между нанимателем и наймодателем не должно быть родственных связей;

▪ адрес места жительства / пребывания ВПЛ (нанимателя) после заключения договора найма должен соответствовать адресу нанимаемого жилья.

Как подать заявление

Подать заявление на субсидию на наем жилья можно:

▪ лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в центре предоставления административных услуг;

▪ онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием электронной подписи, которая должна быть и у нанимателя, и у наймодателя.

Какие документы нужны

Необходимые документы:

▪ договор найма (Приложение 1 к указанному Порядку);

▪ заявление (Приложение 2 к указанному Порядку);

▪ копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя (представителя по доверенности) (в случае необходимости);

▪ копии других документов: решение суда, сведения о расторжении брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка с одним из родителей и т. д. (в случае необходимости).

Как рассчитывается размер субсидии и срок назначения

Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от уровня доходов, количества членов семьи, стоимости аренды жилья с учетом корректирующего коэффициента для региона, где расположено арендованное жилье.

Домохозяйство может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидия на наем жилья назначается на шесть месяцев, с последующим автоматическим продлением.