Субсидия на аренду жилья 2025. Кто из ВПЛ может получить, как и где оформить, какой размер
Кто и как может получить субсидии на аренду жилья (Фото: OleksandrPidvalnyi/Pixabay)
В 2025 году внутренне перемещенные лица могут подавать документы на назначение субсидии на аренду жилья.
Кто из ВПЛ может получить субсидию и кто из владельцев жилья может получить компенсацию
В январе 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 октября 2024 года № 1225, которым вводится:
▪ для ВПЛ — субсидия на оплату стоимости или часть стоимости найма (аренды) жилья;
▪ для наймодателя жилья — компенсация налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.
Участниками этого проекта являются внутренне перемещенные лица, которые нанимают жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов и которые:
▪ переместились (повторно переместились) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, для которых не определены даты завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации (перечень территорий), и не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждое лицо из состава домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий;
▪ потеряли жилье (оно уничтожено или повреждено до степени, непригодной для проживания).
Субсидия на наем жилья назначается ВПЛ, которые не получают помощь на проживание.
Арендодатели, которые предоставляют жилье в аренду ВПЛ, могут получить компенсацию налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора, если они не получают компенсацию по программе Прихисток.
Как получить субсидию — главные требования
Для назначения субсидии наниматель вместе с владельцем жилья должны подать в Пенсионный фонд Украины заявление и подписанный договор найма.
При определении права нанимателя на назначение субсидии на аренду жилья учитываются:
▪ наличие в течение трех месяцев перед обращением транспортных средств (с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа);
▪ приобретение в течение трех месяцев перед обращением имущества, товаров или оплата услуг на сумму, превышающую 100 000 грн;
▪ покупка в течение трех месяцев перед обращением безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 000 грн;
▪ наличие (на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, или на 1 число каждого месяца, в котором такая субсидия получается) средств на депозитных счетах в общей сумме, превышающей 100 000 грн, задолженность по алиментам
Также чтобы получить субсидию:
▪ между нанимателем и наймодателем не должно быть родственных связей;
▪ адрес места жительства / пребывания ВПЛ (нанимателя) после заключения договора найма должен соответствовать адресу нанимаемого жилья.
Как подать заявление
Подать заявление на субсидию на наем жилья можно:
▪ лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в центре предоставления административных услуг;
▪ онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием электронной подписи, которая должна быть и у нанимателя, и у наймодателя.
Какие документы нужны
Необходимые документы:
▪ договор найма (Приложение 1 к указанному Порядку);
▪ заявление (Приложение 2 к указанному Порядку);
▪ копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя (представителя по доверенности) (в случае необходимости);
▪ копии других документов: решение суда, сведения о расторжении брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка с одним из родителей
Как рассчитывается размер субсидии и срок назначения
Размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от уровня доходов, количества членов семьи, стоимости аренды жилья с учетом корректирующего коэффициента для региона, где расположено арендованное жилье.
Домохозяйство может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Субсидия на наем жилья назначается на шесть месяцев, с последующим автоматическим продлением.