Выплата ко Дню Независимости 2025. Имеют ли на нее право УБД и как могут получить
Как УБД подать заявление на выплату ко Дню Независимости Украины (Фото: Sergij Poliak / Alamy via Reuters)
Участники боевых действий имеют право на выплату ко Дню Независимости Украины. Если УБД не является пенсионером или не проходит службу, то чтобы получить выплату, он должен подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Выплата ко Дню Независимости: как ее могут получить УБД
Согласно статье 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты одной из льгот участникам боевых действий является разовая денежная выплата, которая выплачивается ежегодно ко Дню Независимости Украины в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины.
Участникам боевых действий, которые являются пенсионерами, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией.
Тем, кто проходит службу, — по месту службы по заявке воинской части.
Для выплаты разовой денежной помощи лицо, которое не является пенсионером / не проходит службу, но работает, должно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Способы подачи заявления:
▪ лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания);
▪ по почте — в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
▪ онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.
В заявлении указываются:
▪ реквизиты документов, подтверждающих личность;
▪ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
▪ реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты;
▪ номер банковского счета для получения выплаты.
Кто и в каком размере получит выплату ко Дню Независимости
Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн, а именно:
▪ 450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;
▪ 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
▪ 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;
▪ 3100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
▪ лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
▪ I группы — 3100 грн;
▪ II группы — 2900 грн;
▪ III группы — 2700 грн.
Напомним, дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, и людей с инвалидностью можно получить до конца июля 2025 года.