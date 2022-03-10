Украинские спецназовцы захватили российский Панцирь-С1 10 марта, 19:25 Цей матеріал також доступний українською Панцирь-С1, захваченный в Украине (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook)

Бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Об этом сообщило Командование ССО, опубликовав соответствующее фото.

«Еще одна успешная операция, еще один „особый“ трофей», — говорится в подписи на фото.

Где, когда и при каких обстоятельствах удалось захватить данную технику, не сообщается.

Панцирь-С1 предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО (большой дальности), от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может производить защиту объекта от наземных и надводных угроз. Принят на вооружение РФ в 2012 году.

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