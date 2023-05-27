Минус 22 артсистемы и почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ обнародовал новые потери армии РФ за сутки 27 мая, 08:09 Уничтожена российская техника (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 26 мая, потеряли 480 своих солдат и наемников, три танка, 22 артиллерийские системы, 31 беспилотник и 11 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили:

личного состава — около 206200 (+480) человек ликвидировано Видео дня

танков — 3799 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,

артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,

РСЗО — 572 (+2) ед,

средства ПВО — 329 (+1) ед,

самолетов — 310 (+0) ед,

вертолетов — 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31),

крылатые ракеты — 1025 (+10),

корабли / катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,

специальная техника — 449 (+3).