Минус 22 артсистемы и почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ обнародовал новые потери армии РФ за сутки
Уничтожена российская техника (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)
Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 26 мая, потеряли 480 своих солдат и наемников, три танка, 22 артиллерийские системы, 31 беспилотник и 11 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили:
личного состава — около 206200 (+480) человек ликвидированоВидео дня
танков — 3799 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,
артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,
РСЗО — 572 (+2) ед,
средства ПВО — 329 (+1) ед,
самолетов — 310 (+0) ед,
вертолетов — 296 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31),
крылатые ракеты — 1025 (+10),
корабли / катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,
специальная техника — 449 (+3).