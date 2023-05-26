BBC удалось установить более тысячи имен ликвидированных в Украине российских оккупантов 26 мая, 19:58 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Минобороны Украины)

В России журналисты за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, которых ликвидировали в Украине, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным издания, за две недели только из открытых источников удалось узнать 1361 имя убитого российского солдата, который воевал против Украины. Всего список ликвидированных оккупантов состоит из 24 005 имен.

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Журналисты предполагают, что такое число по меньшей мере в два раза меньше реального количества потерь России на войне против Украины.

«К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять убитыми 48 тысяч человек», — отмечает издание.

При этом, как пишет BBC, общие потери россиян с учетом раненых могут составлять по меньшей мере 216 тысяч человек.

В поименном списке издания содержится большое количество заключенных (4315) и мобилизованных (2293), которых военное командование РФ отправляет на передовую.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 25 мая, всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 205 тысяч военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

