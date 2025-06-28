Силы обороны уничтожили северокорейскую РСЗО в Донецкой области
РСЗО М1991 — это реактивная артиллерийская система, которая является северокорейской модификацией советского Урагана (Фото: https://t.me/usf_army)
Операторы 413-го батальона Рейд Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 северокорейского производства на Новопавловском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ.
По имеющимся данным, ударный беспилотник попал в снаряд, размещенный в пакете направляющих, что повлекло детонацию с последующим поражением кабины экипажа и подрывом всего боекомплекта.
РСЗО М1991 — это реактивная артиллерийская система, которая является северокорейской модификацией советского Урагана, однако с большим калибром — 240 мм — и увеличенной дальностью поражения до 60 км.
Наличие этих образцов вооружения в распоряжении противника впервые было зафиксировано в апреле 2025 года во время боевых действий на видео, что подтверждает военное сотрудничество страны-агрессора с КНДР.