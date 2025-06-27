Силы обороны уничтожили два российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ, еще два повреждены — СБУ

На российском аэродроме Силы обороны уничтожили российские Су-34 (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Служба безопасности Украины в пятницу, 27 июня, сообщила об уничтожении двух российских самолетов СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены. Об этом сообщила СБУ в Telegram.

В СБУ отметили, что эти многофункциональные истребители РФ активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

Уничтожить истребители удалось с помощью дальнобойных дронов. В СБУ добавили, что из-за атаки начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта

В ведомстве отметили, что там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Силы специальных операций сообщили в Telegram, что уничтожили четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34 и техническо-эксплуатационную часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

В ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ, в результате чего были поражены два самолета.

По данным Генштаба, на аэродроме были поражены две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

21 марта аэродром Мариновка также находился под атакой дронов. В августе 2024 года беспилотники атаковали военный аэродром Мариновка в РФ.

Как сообщали OSINT-аналитики Telegram-канала КиберБорошно, в ангарах, как минимум, уничтожен один Су-34 и один поврежден. Также повреждены другие ангары, где могли стоять борта.

