Силы обороны уничтожили два российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ, еще два повреждены — СБУ
На российском аэродроме Силы обороны уничтожили российские Су-34 (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)
Служба безопасности Украины в пятницу, 27 июня, сообщила об уничтожении двух российских самолетов СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета были повреждены. Об этом сообщила СБУ в Telegram.
В СБУ отметили, что эти многофункциональные истребители РФ активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.
Уничтожить истребители удалось с помощью дальнобойных дронов. В СБУ добавили, что из-за атаки начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта
В ведомстве отметили, что там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.
Силы специальных операций сообщили в Telegram, что уничтожили четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34 и техническо-эксплуатационную часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.
В ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ, в результате чего были поражены два самолета.
По данным Генштаба, на аэродроме были поражены две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34.
21 марта аэродром Мариновка также находился под атакой дронов. В августе 2024 года беспилотники атаковали военный аэродром Мариновка в РФ.
Как сообщали OSINT-аналитики Telegram-канала КиберБорошно, в ангарах, как минимум, уничтожен один Су-34 и один поврежден. Также повреждены другие ангары, где могли стоять борта.